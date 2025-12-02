Най-важните новини за деня: 2 декември 2025 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 2 декември 2025 г.

СЛЕД МАСОВИТЕ ПРОТЕСТИ: КАБИНЕТЪТ "ЖЕЛЯЗКОВ" ОБЯВИ, ЧЕ ОТТЕГЛЯ БЮДЖЕТА

Часове след многохилядните протести в цяла България срещу бюджета за 2026 година и корупцията на всички нива на управление, кабинетът "Желязков" обяви, че предлага оттегляне на план-сметката за догодина. "Министерският съвет предлага на Народното събрание да приеме решение за оттегляне Законопроекта за държавния бюджет за 2026 г. Това стана на неприсъствено заседание на правителството", съобщиха от пресцентъра на правителството.

ПРАВИТЕЛСТВОТО ОТКАЗА ДА ПОДАДЕ ОСТАВКА - ДАДЕ НА ЗАДЕН ХОД ПО ЕЛЕМЕНТИ ОТ БЮДЖЕТА, НО СЕ "ЗАКРЕПИ" ЗА ЕВРОТО (ВИДЕО)

Правителството на Росен Желязков, съставено от ГЕРБ-СДС, БСП, "Има такъв народ" и подкрепено от "ДПС-Ново начало" на санкционирания по "Магнитски" от САЩ и Великобритания Делян Пеевски, отказа да подаде оставка. По-рано на 2 декември - ден след мащабните протести срещу бюджет 2026 и срещу властта - ПП-ДБ поискаха оставката на кабинета в рамките на седмицата. Ако такава не дойде, то опозицията ще инициира нов вот на недоверие. Минути след това министър-председателят отхвърли призива и се позова на влизането в еврозоната от 1 януари 2026 г.

БЕЗ РЪСТ НА ДАНЪЦИ И ОСИГУРОВКИ - ВЛАСТТА СЕ ОГЪНА ПОД ПРОТЕСТИТЕ И ЗАПОЧНА ДА ОБЕЩАВА (ВИДЕО)

Четирите основни бизнес асоциации представиха детайлен план за съкращаване на над 2 милиарда евро разходи в сравнение с първоначалния проект за бюджет 2026, който правителството на Росен Желязков вече изтегли под натиска на мащабни обществени протести. Предложенията бяха обсъдени на извънредна среща на Тристранния съвет, в която участваха работодателите, синдикатите, финансовият министър Теменужка Петкова и депутати от управляващите формации, включително Йордан Цонев от "ДПС-Ново начало" и бившия финансов министър Владислав Горанов, който се санкциониран за корупция по закона "Магнитски"

РАДЕВ В ИМПОТЕНТНО ОБРЪЩЕНИЕ: ОСТАВКАТА Е НЕОТЛОЖНА, ИЗБОРИТЕ - ЕДИНСТВЕН ПЪТ НАПРЕД (ВИДЕО)

Знаем от опит защо сме се събрали. Знаем от миналото, че всеки опит за приватизиране на протеста ограбва надеждите. България има нужда от реална промяна, която да води към върховенство на правото и възстановяване на държавността - това което управляващата сглобка не може да направи. Това обяви президентът Румен Радев по време на меко казано спорно обръщение към българския народ, с което се опита да яхне протестите, и добави: "Властта е бламирана, оставката е неотложна, предсрочните избори са единственият изход напред".

СЛЕД ОТТЕГЛЯНЕТО НА БЮДЖЕТА, ПП-ДБ С НОВИ ИСКАНИЯ: ДЕНКОВ ЗА ПРОТЕСТА И БЕЗРЕДИЦИТЕ

„Това беше протестът на двете „Не-та“ - „Не на Шиши“ и „Не на Боко“. Този протест беше за бъдещето на младите, да не ги лъжат, да не ги крадат и да имат бъдеще в България“. Това заяви бившият премиер и настоящ заместник-председател на „Продължаваме промяната“ акад. Николай Денков пред bTV. По думите му Бойко Борисов трябва да се пенсионира, „ако иска ГЕРБ да има бъдеще, а Делян Пеевски да бъде премахнат от политическата система на България“.Още: Погром, палежи, потрошен офис на ГЕРБ: Провокатори опорочиха протеста срещу Бюджет'26 в София (ОБЗОР)

ПП-ДБ ОТПРАВИХА УЛТИМАТУМ КЪМ БОРИСОВ И ПЕЕВСКИ ЗА ОСТАВКА НА ПРАВИТЕЛСТВОТО (ВИДЕО)

"Продължаваме промяната - Демократична България" постави ултиматум пред лидера на ГЕРБ Бойко Борисов и санкционирания по "Магнитски" от САЩ и Великобритания лидер на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски. Коалицията, която е основна опозиционна сила, иска двамата да подадат оставката на правителството на Росен Желязков още тази седмица. Думите на председателя на "Продължаваме промяната" Асен Василев дойдоха ден след огромните протести срещу бюджет 2026 и срещу управляващата политическа класа в цялата страна.

"ПОВЕЧЕ ТАКА НЕ МОЖЕ", "СЛАМЕНО МЕКЕРЕ НА ПЕЕВСКИ": ИВАЙЛО МИРЧЕВ НЕ ВЯРВА ОСТАВКА НА ВЛАСТТА ДА Е ПРОБЛЕМ ЗА ЕВРОТО

Повече така не може да продължаваме. Излязоха младите хора. Всички разбраха, че Пеевски и един малък олигархичен кръг обират хората през държавния бюджет. Това не беше само в София – в Пловдив, във Варна преживяха най-големите си протести от десетилетия. Те излязоха и дадоха много ясен знак за промяна. Това заяви депутатът от ПП-ДБ и съпредседател на "Да, България" Ивайло Мирчев.

ВМЕСТО БОЙКО БОРИСОВ, ИЗЛЕЗЕ РУМЕН ХРИСТОВ: С ОТВОРЕНИ ОЧИ СМЕ, НЕ ЗНАМ ЗА ОСТАВКА

"Ние сме с широко отворени очи". Невинаги се случва веднага това, което искаш – понякога се налага преосмисляне“. Това заяви лидерът на СДС Румен Христов след снощния знаков протест и погрома, който го беляза – Още: Погром, палежи, потрошен офис на ГЕРБ: Провокатори опорочиха протеста срещу Бюджет'26 в София (ОБЗОР)

КАКВО ЩЕ ПРАВИ БОРИСОВ, ПП-ДБ ДА ЗАМЕНЯТ ДПС? СЦЕНАРИИТЕ ОТ ПРОФ. МАРИЯ ПИРГОВА (ВИДЕО)

Започва израз на много насъбрана обществена енергия. Този протест е само началото на протести и обществени реакции - най-вече протести на млади хора, които трябва да намерят себе си. Това заяви в предаването "Студио Actualno" политологът проф. Мария Пиргова, коментирайки мащабните протести от вчера.

"НЕ САМО СРЕЩУ БЮДЖЕТА, А И СРЕЩУ КОРУПЦИЯТА": ПРОТЕСТЪТ ВЛЕЗЕ В ЧУЖДЕСТРАННИТЕ МЕДИИ (СНИМКИ)

Огромният протест против Бюджет 2026 и настоящото правителство, който се проведе в различни градове в цялата страна на 1 декември, беше отразен и от западни медии. Сериозното количество протестиращи, изпълнили "триъгълника на властта", както и погромите на хулиганите, които се задействаха в тъмните часове на първия декемврийски ден, не бяха пропуснати от някои от най-уважаваните медии по света.

"ГЛАСЪТ НА ПРОТЕСТИРАЩИТЕ ЩЕ БЪДЕ ЧУТ": GENZ ГЕРБ ОСЪДИХА АГРЕСИЯТА И ОБЕЩАХА РАЗВРЪЗКА (ВИДЕО)

"Със сигурност гласът на протестиращите ще бъде чут. Може би тези дни ще има отговор, ще разберете какво ще се случи", коментира народният представител от ГЕРБ-СДС Николай Алгафари пред медиите след погрома на офис на ГЕРБ в столичния район "Оборище" по време на снощния протест срещу бюджет 2026 г. Младежи - ГЕРБ оправдаха липсата на реакция на полицията спрямо погрома над офиса им, като отбелязаха, че протестът не е бил регламентиран да се случи на това място. "Смятаме, че полицията много добре се справи със задълженията си", добави лидерът на Младежи ГЕРБ Никола Скорчелиев.

МЛАДИТЕ КАЗАХА: “ПИСНА НИ!” ПРОФ. РОСЕН СТОЯНОВ ОБЯСНИ В ДЕТАЙЛИ ПРОТЕСТА (ВИДЕО)

Със сигурност не се случи това, което се предполага: след нагнетяване на напрежение, политиците не си прецениха, че ескалацията е тепърва на прага, че ще се постигне радикализация. Подходиха лековато. Това заяви в предаването “Студио Actualno” проф. Росен Стоянов, преподавател по политически комуникации, във връзка с многохилядните протести в София и други градове на страната от вчера.

ПОГРОМ, ПАЛЕЖИ, ПОТРОШЕН ОФИС НА ГЕРБ: ПРОВОКАТОРИ ОПОРОЧИХА ПРОТЕСТА СРЕЩУ БЮДЖЕТ'26 В СОФИЯ (ОБЗОР)

Протест срещу приемането на бюджета за следващата година отново събра хиляди в Триъгълника на властта в София. Малко преди 18 часа множество граждани се събраха пред Министерския съвет, а около 17:35 часа движението в района беше спряно. Демонстрацията, която преминава под мотото "Няма да позволим да ни ограбят" и е организирана от "Продължаваме промяната-Демократична България", стартира при засилено полицейско присъствие.

САРАФОВ СЕ ОТКАЗА ОТ ДЕЛОТО ЗА ИЗБОРА СИ ЗА ГЛАВЕН ПРОКУРОР

И.ф. главният прокурор Борислав Сарафов е оттеглил жалбата си срещу прекратяването на процедурата за избор на обвинител №1. Това става ясно от определение на тричленен състав на Върховния административен съд (ВАС), с което производството е прекратено. Припомняме, че Сарафов обжалва решението на Пленума на ВСС да спре започнатата процедура за избор на главен прокурор, в която той беше единственият кандидат. Освен това той поиска ВАС да сезира Конституционния съд по повод две нови разпоредби в Закона за съдебната власт (ЗСВ), свързани с избора на тримата големи в съдебната система.

ЗАДЪРЖАН Е СИН НА ИЗВЕСТЕН РУСЕНСКИ БИЗНЕСМЕН И ДРУГ – С 31 000 ЛВ.: СДВР С АКТУАЛНИ ДАННИ СЛЕД ПРОТЕСТА

Да, наистина имаме има задържан син на известен русенски бизнесмен след вчерашния протест. Това съобщи на брифинг директорът на СДВР главен комисар Любомир Николов. Той уточни, че той е подпалил и кофа в центъра на София. "Задържахме и лице, което имаше в себе си 31 000 лв. в различни банкноти", заяви още той и добави, че се предполага, че с тях е трябвало да се плаща на провокаторите.

ЗЕЛЕНСКИ ИЗГЛЕЖДА ПРИТИСНАТ, НО И В РУСИЯ СЕ МНОЖАТ СИГНАЛИТЕ ЗА НЕДОВОЛСТВО (ОБЗОР - ВИДЕО)

Недоверието към властта в Русия расте – това сочи ново проучване на руския изследователски център "Левада", който е вписан като чуждестранен агент по руския закон. Само 48% от запитаните обявяват, че имат доверие на руския диктатор Владимир Путин. Всъщност използваната от "Левада" методология е много интересна – въпросът към респондентите е да отговорят на кой политик вярват, като лично напишат името му. Има и въпрос на кого вярват, при който са изброени отговори с имена т.е. тестов принцип. В този вариант доверието към Путин е 84%. 48% обаче е невиждано доверие към управляващия вече четвърт век диктатор – през зимата на 2024 година по същата методология, с изписване на име лично от отговарящия, Путин е получил подкрепа от 56%, а когато анексира Крим подкрепата беше 66%.

ГРОЗЕН КОМПРОМИС: ПЛАНЪТ НА ТРЪМП МОЖЕ ДА ОЖЕСТОЧИ ВОЙНАТА, НЕ ДА Я СПРЕ

Винаги, когато Стив Уиткоф влиза в Кремъл, го посрещат с усмивка. По време на петте си пътувания до Русия специалният пратеник на Доналд Тръмп направи много, за да се доближи до домакините си. Твърди се, че той дори е предложил и подсказал на Юрий Ушаков, съветник по външната политика на диктатора Владимир Путин как да предразположи президента на САЩ, пише британският Тelegraph.

ЕДИН МИЛИОН ДОБРОВОЛЦИ В УКРАИНСКАТА АРМИЯ: ВСЕ ПО-АКТУАЛНА ТЕМА В УКРАЙНА

Един милион украински мъже са готови да се присъединят към армията, като всеки втори иска действително бойно участие, а не роля в тила. Това показват обобщените резултати от социално проучване и математическо моделиране, проведени съответно от агенцията за набиране на персонал Lobby X и от редакционния екип на Texty.org. Но има едно "но" - втората вълна от доброволци е възможна само ако се проведе отлаганата военна реформа. Цифрите показват, че в Украйна ще се намери кой да замени изтощените военни, но това ще изисква системни промени в мобилизацията, обучението и самата военна служба - това се посочва в материал на zn.ua.

ХРИСТО ЯНЕВ ИЗВАДИ ЦСКА ОТ ДУПКАТА, НО СЛЕДВАЩИТЕ ТРИ МАЧА СА РУБИКОНЪТ ЗА „АРМЕЙЦИТЕ“

"ВАР-ът на Actualno" е спортна рубрика на Actualno.com, в която чрез коментари и анализи правим по-детайлен преглед на най-наболелите теми в българския и световен спорт.