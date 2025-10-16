Шофирайте внимателно! Спряха тока в тунелите "Железница" и "Благоевград"

За прекъсване на електрозахранването в тунел "Железница" на път I-1 Благоевград – Кресна, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ). Прекъсване на електрозахранването има и в тунел "Благоевград" при км 98 на автомагистрала "Струма". От агенцията призовават движението в посочените два тунела да се осъществява с повишено внимание и съобразена скорост.

За неработещо осветление в тунел "Железница" бе съобщено от АПИ преди по-малко от седмица. В съобщението тогава беше посочено, че екипи работят по възстановяване на електрозахранването.

Ограничения на движението в два тунела

Движението в тръбата за София на тунел "Топли дол" на магистрала "Хемус" ще е в една лента три часа – от 13 до 16 часа днес, съобщиха по-рано от АПИ.

Причината е ремонт на осветлението в тунела.

Ограничено ще е преминаването в активната лента, като трафикът ще се осъществява в изпреварващата.

До 9 часа на 17 октомври ще е ограничено и движението в посока София в активната лента в 200-ментров участък при км 38 на АМ "Хемус" – превозните средства ще преминават в изпреварващата лента. Промяната в организацията е за ремонт на настилката на виадукта.