08 октомври 2025, 15:50 часа 293 прочитания 0 коментара
Ограничават движението през два тунела на АМ “Струма“

През нощта на 12 срещу 13 октомври за 5 часа ще се ограничи движението в посока Кулата през тунелите „Благоевград“ и “Железница“ на АМ “Струма“ (от 97-и до 105-и км). От 0 ч. до 5 ч. на 13 октомври в съоръженията ще се извърши проверка на асфалтовата настилка. При изпълнение на дейностите, трафикът ще бъде пренасочван от АМ “Струма“ през пътен възел “Благоевград Юг“ (при 97-и км) по път I-1 София - Кулата, а скоростта ще бъде ограничена до 70 км/ч.

Агенция “Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да спазват стриктно поставената пътна сигнализация и да карат внимателно, спазвайки дистанция. Да се движат със съобразена скорост и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.

Спасиана Кирилова
