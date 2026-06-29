Щастието идва във формата на котка: Допамин за понеделник

Ориентираме се към край на сериозните новини за днес! Време е за вечерната ни доза допамин – няколко секунди, които да ни напомнят, че светът е пълен с причини за усмивка.
Бъдете щастливи като тази котка - нищо, че е понеделник!
Лудост за 40 секунди – Да бъдем повече японци! Днешната ни доза допамин
How can you tell from a video that a cat is living its best life? pic.twitter.com/y1nrOi8Z3y— lone wolf (@MApodogan) June 9, 2026
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