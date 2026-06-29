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Щастието идва във формата на котка: Допамин за понеделник

29 юни 2026, 22:30 часа 439 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Щастието идва във формата на котка: Допамин за понеделник

Ориентираме се към край на сериозните новини за днес! Време е за вечерната ни доза допамин – няколко секунди, които да ни напомнят, че светът е пълен с причини за усмивка.

Бъдете щастливи като тази котка - нищо, че е понеделник!

Лудост за 40 секунди – Да бъдем повече японци! Днешната ни доза допамин

 

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Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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