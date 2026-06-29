Kaufland добавя SILVERCREST, CRIVIT, LIVARNO, esmara и Lupilu към своя асортимент

Клиентите на Kaufland вече имат още по-голям избор от висококачествени продукти за ежедневието, спорта, дома и домакинството. В нехранителния сектор, наред със стоките от известни производители на обичайно достъпни цени, продуктите на CRIVIT, SILVERCREST, LIVARNO, esmara и Lupilu от тази седмица са постоянно достъпни в магазините на Kaufland в цялата страна. Марките и продуктите са последователно интегрирани в Kaufland, заменяйки досегашните собствени нехранителни марки.

Със своята висококачествена продуктова гама на атрактивна цена, CRIVIT е насочена към хора от всички възрасти и нива на активност, предлагайки както спортно оборудване, така и облекло за различни спортове.

SILVERCREST въвежда в магазините на Kaufland голямо разнообразие от електрически кухненски и домакински уреди, кухненски приспособления, както и продукти за съхранение и съдове за хранене.

Разнообразието от водещи собствени марки се допълва с любимите на клиентите LIVARNO (Дом и интериор), esmara (Мода и аксесоари) и Lupilu (Бебета и деца). От своя страна, досегашните собствени марки на Kaufland – NEWCENTIAL, SPICE&SOUL, SWITCH ON, OYANDA, LIV&BO и KUNIBOO – ще бъдат постепенно изтеглени от магазините.

„SILVERCREST, CRIVIT, LIVARNO, esmara и Lupilu представляват логично разширяване на нашия нехранителен асортимент. Тези продукти ще бъдат постоянно на разположение на клиентите ни в нашите магазини, като същевременно непрекъснато ще предлагаме и нови или специални артикули от тези марки чрез нашите промоционални акции. Това ги прави перфектното допълнение към нехранителните стоки на известни маркови производители. Така нашите клиенти се възползват от огромен избор и доказано съотношение цена-качество, без да се налага да правят компромис с качеството“, казва Симон Хаубрих, ръководител направление “Нехранителни стоки” в Kaufland България.

PARKSIDE демонстрира огромния потенциал и добавената стойност за клиентите

Безспорно доказателство за успеха на собствените марки е марката PARKSIDE. Тя се предлага в магазините на Kaufland от 2023 г. и продуктите ѝ са изключително търсени от клиентите на веригата във всички страни. Именно този потенциал сега ще бъде използван и в други категории.