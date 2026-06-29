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Истории от "Белене": Човекът, който избяга от лагера на смъртта два пъти (ВИДЕО)

29 юни 2026, 17:27 часа 755 прочитания 0 коментара

Книгата “Белене – Островът на забравените“ от Недялко Гешев бе представена във Френския институт в София миналата седмица. Събитието бе открито от Мари Дюмулин – посланик на Франция в България, Томас Георгиопулос – заместник-ръководител на мисията на Кралство Белгия в България, и Нанси Шилър – президент на фондация „Америка за България“.

Книгата разказва невероятната история на Недялко Гешев – човекът, който успява да избяга от лагера „Белене“ не веднъж, а два пъти. Неговият разказ е исторически документ и дълбоко лична история за достойнство, свобода и съпротива срещу репресията.

Издадено през 1983 година в Белгия, произведението до днес остава ценно свидетелство за това, което се е случвало в най-дълго просъществувалият лагер в България.

На представянето присъства синът на Недялко Гешев - Димитри Гешев, който застана пред камерите на Actualno.com, за да разкаже повече за книгата и спомените с баща си.

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"Аз много се гордея с баща си. Това е много докосващ разказ, но мисля, че на фокус не е само неговата лична история. Ако прочетете книгата, ще видите, че той разказва за това какво е видял, но и какво е слушал от други хора. Това е история за много хора, които са страдали в Белене", сподели той. 

На фокус беше и разговорът за паметта и мястото на личните истории в разказа за комунистическото минало на България. В разказа на Гешев оживяват арестите след насилствената колективизация, репресиите срещу земеделци и опозиционери, животът в лагера, опитите за бягство, страхът, гладът и насилието, но и чувството за достойнство и съпротива.

Повече за книгата и историята на Недялко Гешев - вижте в репортажа. 

 

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Белене репортаж книга Недялко Гешев Софийска платформа Островът на забравените
Александра Йошева
Александра Йошева Редактор
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