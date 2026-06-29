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Таксиметров шофьор засне без разрешение спящо момиче и го пусна в TikTok. ГДБОП пое случая

29 юни 2026, 17:59 часа 585 прочитания 0 коментара
Снимка: Стопкадър/ TikTok
Таксиметров шофьор засне без разрешение спящо момиче и го пусна в TikTok. ГДБОП пое случая

Софийската районна прокуратура започна проверка по случай, при който 21-годишна жена е била заснета без нейно съгласие от таксиметров шофьор, а видеото впоследствие е публикувано в социалната мрежа TikTok, където е събрало близо милион гледания. Случаят стана публично известен след телевизионен репортаж, в който младата жена разказа, че е разбрала за видеото едва на следващия ден, след като нейни познати са я уведомили, че кадрите вече се разпространяват в интернет.

По нейния сигнал прокурор от Софийската районна прокуратура е възложил проверка на дирекция "Киберпрестъпност" към ГДБОП. В рамките на проверката ще бъдат снети сведения от подателката на сигнала и от таксиметровия шофьор, а компетентните органи ще предприемат действия за сваляне на видеото от социалната мрежа, тъй като съдържа сцени, които могат да уронят достойнството и престижа на младата жена. Разпоредени са и допълнителни действия за изясняване на всички факти по случая.

Прокуратурата е указала проверката да бъде извършена в най-кратък срок. Още: Заради хазарт: Клиент намушка с нож таксиметров шофьор

По думите на потърпевшата тя е заспала на задната седалка на таксито след вечер с приятелки. Телефонът ѝ бил изключен, а когато се събудила, шофьорът ѝ дал зарядно устройство, за да може да плати курса.

"Изпаднах в някаква истерия и абсолютен шок. Изобщо не съм очаквала, че този човек може да си помисли да ме качи в социалните мрежи, след като съм платила", разказа младата жена.

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Тя твърди, че камерата е била включена, след като приятелките ѝ вече са слезли от автомобила и е останала сама с шофьора. По думите ѝ многократно го е питала дали я снима.

"Много пъти го попитах. Той първоначално отрече, че снима. После каза, че снима", разказва тя.

След като разбрала, че видеото е публикувано, жената поискала то да бъде премахнато, но получила отказ.

Автор на клипа е таксиметровият шофьор Петър Караиванов, който има десетки хиляди последователи в TikTok и редовно публикува видеа с клиенти. Той не смята, че е извършил нещо нередно.

"Качих клипа, защото така съм решил. Тази случка тя ще я запомни и ще знае да не прави друг път такива неща", заяви той.

По време на телевизионното интервю Караиванов направи и твърдения, че клиентката му е била под въздействието на алкохол и наркотици. Още: Нападение над таксиметров шофьор: Напръскаха го с лютив спрей и го пребиха

"Ако искате да ви дам моето мнение, ще ви кажа от какво е заспала - от много алкохол и дрога", каза той.

За да опровергае тези твърдения, 21-годишната жена си е направила тест за наркотици, който е отрицателен.

Юристи коментират, че заснемането и разпространяването на подобни кадри без съгласието на заснетото лице може да противоречи на закона. Според адвокат Мартин Костов Конституцията защитава гражданите от заснемане без тяхното знание и съгласие, а публикуването на подобни записи може да накърни човешкото достойнство.

Пострадалата заявява, че е решила да разкаже публично за случилото се не за да търси съжаление, а за да предотврати подобни случаи с други хора.

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Ивайло Анев
Ивайло Анев Редактор
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