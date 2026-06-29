Заплати, коли и гориво: НСО разкри колко е струвала охраната на Пеевски

Националната служба за охрана (НСО) е изразходвала най-малко 226 680,57 лева за охраната на санкционирания за корупция от САЩ и Великобритания лидер на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски през първите десет месеца на 2025 г. Това показва справка, предоставена по Закона за достъп до обществена информация след окончателно съдебно решение.

Данните стават публични, след като Административният съд в Добрич задължи НСО да предостави исканата информация по заявление на Стойчо Стойчев. Първоначално службата отказваше с аргумента, че исканите сведения представляват класифицирана информация и са свързани с оперативната ѝ дейност.

От публикуваната справка става ясно, че за периода януари - октомври 2025 г. НСО е похарчила 182 651,33 лева за заплати, допълнителни възнаграждения, осигуровки и командировъчни на служителите, ангажирани с охраната на Пеевски. Още 44 029,24 лева са изразходвани за транспорт, като малко над 5700 лева от тях са за гориво. Още: Победа на Йотова още на първи тур и конституционно мнозинство на ПБ, ГЕРБ и ДПС? Говори Силвия Великова (ВИДЕО)

Общата сума възлиза на над 226 хил. лева само за десет месеца. При среден месечен разход от около 22 600 лева това означава, че охраната на лидера на ДПС би струвала приблизително 270 хил. лева за цялата година.

Справката показва още, че през разглеждания период са изминати общо 9996 километра. От тях 8111 километра са с автомобили на НСО, а 1885 километра - с автомобил, предоставен за безвъзмездно ползване на службата от партия ДПС. От НСО уточняват, че не са възлагани дейности по охрана на външни изпълнители.

До май 2026 г. Пеевски беше охраняван не само от НСО, но и от Специализирания отряд за борба с тероризма (СОБТ) към МВР. След смяната на властта новата междуведомствена комисия, която оценява заплахите срещу публични личности, прекрати държавната охрана както на него, така и на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов. Мотивите за това решение, както и основанията, въз основа на които двамата години наред получаваха държавна охрана, не са публично известни.

Именно тази междуведомствена комисия, в която участват министърът на вътрешните работи и ръководителите на службите за сигурност, взема решения дали дадено лице се нуждае от охрана от НСО. Заседанията ѝ са закрити, а решенията не се мотивират публично. Още: "Не желаем да сме свързвани с Пеевски и модела му": Течът на кадри в ДПС не секва

Информацията за разходите излиза наяве след съдебно дело, водено от Стойчо Стойчев с помощта на адвокат Александър Кашъмов от "Програма достъп до информация". Административният съд в Добрич приема, че исканите данни не представляват класифицирана информация, тъй като не разкриват способите на работа на НСО, а се отнасят единствено до изразходването на публични средства.

Темата за държавната охрана на Пеевски нееднократно е била предмет на политически спорове. През годините от "Продължаваме промяната" и "Демократична България" настояваха тя да бъде прекратена и внесоха законодателни промени, които обаче не получиха необходимата подкрепа в парламента. Още: След като свалиха охраната му: Пеевски иска НСО да покаже кого пази и на каква цена

Пеевски получи охрана от НСО още през 2016 г., след като тогавашният главен секретар на МВР Георги Костов съобщи за информация за подготвяно покушение срещу него. В следващите години прокуратурата образува няколко дела, свързани с предполагаеми заплахи срещу Пеевски, включително разследване през 2014 г. за предполагаем заговор за убийството му и дело от 2019 г. срещу румънски гражданин, обвинен в опит за изнудване на Пеевски и Ахмед Доган.

Публикуваната сега справка е първата официална информация, която показва какъв е приблизителният размер на публичните средства, изразходвани за охраната на Пеевски от НСО.