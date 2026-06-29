Най-важните новини за деня: 29 юни 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 29 юни 2026 г.

МАГИСТРАТИТЕ СЕ СТРАХУВАТ ОТ НОВИЯ ВСС: БИВШ ДИРЕКТОР НА СЛЕДСТВИЕТО С КОМЕНТАР ЗА СТАТУКВОТО В СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

„Връщаме се към нормалността и изпълняваме задачата за смяната на Висшия съдебен съвет и Инспектората към него. Въпросът е какви хора ще бъдат назначени за магистрати. От какво ги е страх магистратите? Може би, че ще се промени статуквото“. Това заяви пред bTV бившият директор на Националната следствена служба (НСлС) Бойко Найденов. Още: Колегиите на ВСС вече няма да избират временния главен прокурор

НЯКОЛКО ВАЖНИ ФАКТОРА ЗА УСПЕШНА СЪДЕБНА РЕФОРМА: СПЕЦИАЛНО НАТАЛИЯ КИСЕЛОВА ПРЕД ACTUALNO (ВИДЕО)

Кои са важните фактори за успешна съдебна реформа и работещи промени в Закона за съдебната власт? Отговор на тези въпроси в предаването Студио Actualno даде председателят на 51-то Народно събрание, експерт по конституционно право и университетски преподавател доц. Наталия Киселова: “Според мен и професионалните среди в магистратурата, и юристите, които са извън съдебната власт, трябва да направят една много сериозна оценка дали тези два дълги мандата, които бяха на Висшия съдебен съвет (ВСС), особено вторият, дали това е добър модел за функциониране. Така че този разговор според мен предстои. Дали те да бъдат действащи магистрати и да съвместяват членството си във ВСС с по-малка натовареност като магистрати. Още: Магистратите се страхуват от новия ВСС: Бивш директор на Следствието с коментар за статуквото в съдебната власт

ПЪЗЕЛЪТ НА МАФИОТСКАТА СТРУКТУРА "БАБА АЛИНО" СЕ НАРЕЖДА: ДЕПУТАТ НА РАДЕВ КАЗА ОТКЪДЕ СА ДОШЛИ ПАРИТЕ ЗА НЕЗАКОННИЯ ГРАД

Пъзелът за „Баба Алино“ започва да се подрежда, защото се вижда, че става въпрос за организирана мафиотска структура. От гледна точка на градоустройството възникват въпроси дали има общ устройствен план или подробен устройствен план. Големият въпрос е откъде са дошли средствата за финансирането на незаконния град. Това заяви народният представител от „Прогресивна България“ ген. Румен Миланов пред bTV. Още: 25 задържани по аферата "Баба Алино", петима са общински служители

КЛЮКИ, ПОДАРЪЦИ, УХАЖВАНЕ: В БЪЛГАРСКИТЕ УЧИЛИЩА СЕ ВОДИ "НЕОБЯВЕНА, НО НЕСТИХВАЩА ВОЙНА" ЗА ВСЯКО ДЕТЕ

В българските училища се водят ожесточени войни за ученици, с всякакви средства. За това сигнализира учител от областен град у нас, пожелал анонимност, в популярната Фейсбук група "За качествена и иновативна образователна система".

"НЕ ЛОВ НА ВЕЩИЦИ, А ДИСЕКЦИЯ": ПБ С ПОДРОБНОСТИ ЗА ОДИТИТЕ ЗА ПЕНСИИТЕ И АПИ

"Целта на одита не е лов на вещици, а да видим къде са потенциалните проблеми и как да я направим по-добра. Това е една дисекция на пенсионната система", каза депутатът от "Прогресивна България" Константин Проданов по повод одита на пенсионните разходи. От "Прогресивна България" всъщност са с внесли три проекта на решения за възлагане на одити на Сметната палата, като освен за пенсионните разходи - те искат одит на консолидираната фискална програма и на финансовото управление на АПИ.

УДАР ПО БЮДЖЕТ 2026, БЪЛГАРИЯ ИМА 6 МЕСЕЦА ДА ИЗБЕГНЕ ГЛОБА: СЪВЕТЪТ НА ЕС ПОТВЪРДИ ПРОЦЕДУРАТА ПО СВРЪХДЕФИЦИТ

Съветът на Европейския съюз официално потвърди препоръката на Европейската комисия от началото на месец юни за започване на процедура при прекомерен дефицит (EDP/ППДФ) срещу България, като призова правителството да предприеме мерки за ограничаване на публичните разходи. Решението беше публикувано в Официален вестник на Европейския съюз и поставя важни срокове и условия за страната ни в период на разгорещени дебати около Бюджет 2026.

ЗАПЛАТИ, КОЛИ И ГОРИВО: НСО РАЗКРИ КОЛКО Е СТРУВАЛА ОХРАНАТА НА ПЕЕВСКИ

Националната служба за охрана (НСО) е изразходвала най-малко 226 680,57 лева за охраната на санкционирания за корупция от САЩ и Великобритания лидер на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски през първите десет месеца на 2025 г. Това показва справка, предоставена по Закона за достъп до обществена информация след окончателно съдебно решение.

ИСТОРИИ ОТ "БЕЛЕНЕ": ЧОВЕКЪТ, КОЙТО ИЗБЯГА ОТ ЛАГЕРА НА СМЪРТТА ДВА ПЪТИ (ВИДЕО)

Книгата “Белене – Островът на забравените“ от Недялко Гешев бе представена във Френския институт в София миналата седмица. Събитието бе открито от Мари Дюмулин – посланик на Франция в България, Томас Георгиопулос – заместник-ръководител на мисията на Кралство Белгия в България, и Нанси Шилър – президент на фондация „Америка за България“.

ОСТАВКАТА НА ВУЧИЧ: КРАЙ КАТО НА ОРБАН ИЛИ ВЛАСТ КАТО НА ПУТИН?

„Ще бъда президент само още няколко седмици, а след това ще подам оставка“, заяви сръбският президент Александър Вучич на голям митинг в центъра на Белград. От неговата оставка зависи и датата на изборите в Сърбия, тъй като крайният срок за провеждане на вота е 90 дни от датата на оттеглянето му. Какво обаче се крие отвъд чисто прагматичната цел явяване на избори и определяне на дата? На този въпрос отговаря в свой анализ "Дойче Веле".

НЯМА БЕНЗИН И РУСНАЦИТЕ СЕ СЕТИХА ЗА ПОЛИТИКАТА. ПУТИН СИ ПРИЗНА, ЧЕ НЯМА "ДУХ ОТ АНКЪРИДЖ" (ОБЗОР - ВИДЕО)

"До хората, които не се интересуват от политика – а сега от какво се интересувате? О телевизионни сериали или готварски предавания? Стоя на опашка за бензин вече втори час. Убедена съм, че поне половината от опашката не се е интересувала от политика. А сега политиката дойде в нашите домове. Въпреки че Иркутск е далеч от голямата политика и в Иркутск бъка от петрола. И ми е интересно – къде ни е бензинът? Отиде ли в голямата политиката? Хората, които не се интересуват от политика, в Антична Гърция са ги наричали идиоти". Това доста запомнящо се видеообръщение от поредния руски гражданин – в случая жена, заради последствията от подпалената от руския диктатор Владимир Путин пълномащабна война в Украйна, добре описва какви настроения се формират и как те се разпространяват.

ПУТИН И ЕВРОПА: СОЦИАЛНИЯТ РАЙ СИ ОТИВА, КОГАТО ТРЯБВА ДА СИ ГОТОВ ЗА ВОЙНА

Със завръщането на Доналд Тръмп в Белия дом стана ясно, че ерата, в която европейските страни можеха да разчитат на американската система за сигурност с нейните военни ресурси, оръжия и персонал, е към своя край.

ТОНЪТ ОКОЛО ПУТИН ВЕЧЕ Е РАЗЛИЧЕН: ЦЕНАТА, КОЯТО ЕВРОПА Е ГОТОВА ДА ПЛАТИ

Украинските дронове, който се отклоняват на територията на НАТО, са цена, която си струва да се плати за унищожаването на руските петролни рафинерии и военни бази. В това е категоричен естонският външен министър Маргус Цахкна. Той призна, че това безпокои членките на Алианса като Естония, които са потърпевши, но цената си заслужава щом това е в състояние да разстрои руската военна машина. "Разбира се, не сме доволни. Но не казваме на Украйна да спре, защото това е удар по жизненоважна артерия за Путин", заяви първият естонски дипломат в интервю за FT.

МЕСИ КРАЧИ КЪМ НОВА СВЕТОВНА ТИТЛА, РОНАЛДО СИ ОТИВА ВКЪЩИ | ТОЧНО ПОПАДЕНИЕ

Груповата фаза на Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико приключи и стана време да се насладим на най-интересната част от Мондиала - директите елиминации. Именно те се превърнаха в основна тема на епизод 10 на "Точно попадение" - предаване на Actualno.com и Sportlive.bg. А основен акцент бяха шансовете на най-добрите футболисти на нашето време Лионел Меси и Кристиано Роналдо за продължаване напред.