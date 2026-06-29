Прогноза за времето - 30 юни 2026 г. (вторник)

На 30 юни 2026 г. времето ще бъде предимно слънчево и отново горещо. В следобедните часове над Западна и Централна Северна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще превали краткотраен дъжд. Ще има и гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 34° и 39°, в София - около 34°. Атмосферното налягане слабо ще се понижи, но ще остане по-високо от средното за юни, показва прогнозата за времето на НИМХ.

Пик на жегата до 40 градуса, след това рязка промяна на времето

Слаб вятър по Черноморието

По Черноморието ще бъде слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 28° и 31°. Температурата на морската вода е 25°-26°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. В планините ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Ще духа умерен до силен вятър от изток-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 28°, на 2000 метра - около 19°.

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Захлаждане

През следващите дни въздушната маса над страната ще бъде неустойчива. В сряда ще се развива купесто-дъждовна облачност, ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици и условия за градушки. В сряда на повече места те ще бъдат в Северна България и планините, а в четвъртък - в цялата страна. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър и дневните температури ще се понижат, в четвъртък максималните ще бъдат между 28° и 33°.

Седмична прогноза за времето за 29 юни - 5 юли 2026 г.