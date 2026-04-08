Служители на Yettel засадиха близо 500 дръвчета в района на София

Доброволци от Yettel засадиха близо 500 дръвчета в рамките на две акции край София – в кв. „Кремиковци“ и в „Новата гора на София“ в Банкя. В инициативите се включиха служители на компанията заедно със свои близки, обединени около каузата да допринесат за разширяването на зелените площи край столицата.

Доброволците засадиха фиданки от вида черен бор и зимен дъб, съобразени със спецификите на терените. Залесителната акция в кв. „Кремиковци“ бе осъществена съвместно с Държавно горско стопанство София, а засаждането край Банкя е част от „Новата гора на София“ – дългогодишен проект на Столична община за създаване на нови зелени пространства и подобряване на качеството на въздуха.

Телекомът организира вече няколко години подобни инициативи за опазване на околната среда, като през 2024 г. доброволци от Yettel засадиха близо 1300 дръвчета край село Негован, отново като част от кампанията „Новата гора на София“.

Залесителните дейности са част от доброволческата програма на компанията, която обединява екипа около каузи с дългосрочен ефект. Всеки месец служителите могат да избират между различни активности, фокусирани върху три области – опазване на околната среда, подкрепа за хора в уязвимо положение и грижа за безстопанствени животни.

Доброволческите инициативи са част от стратегията на оператора за устойчиво развитие и насърчаване на активна социална отговорност сред служителите. Всяка година Yettel си поставя за цел да отделя поне 1000 работни часа в подкрепа на значими обществени каузи. От началото на годината екипът се включва в работилница за мартеници в подкрепа на фондация „Дечица“, почистване на междублокови пространства в ж.к. „Люлин“ и занималня за деца бежанци, организирана от Каритас – София.