Храните поевтиняват: лек спад на цените на борсите у нас

Спад в цените на основни хранителни стоки на борсите у нас през седмицата отчитат от Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ) в седмичния си бюлетин, предава БТА.

Цената на кравето сирене се повишава с 3,01 на сто до 6,22 евро за килограм, а на кашкавала „Витоша“ се понижава с 0,08 на сто до 9,65 евро за килограм.

Прясното мляко е надолу с 1,71 на сто до 1,15 евро за литър, а киселото мляко (3 и над 3 процента масленост) е по-скъпо с 4,35 на сто и се търгува по 0,72 евро за кофичка от 400 гр. Цената на кравето масло (пакетче от 125 грама) пада с 1,84 на сто до 1,39 евро за брой.

Замразеното пилешко месо поевтинява с 0,22 на сто до 3,69 евро за килограм. Яйцата (размер М) са надолу с 4,55 на сто до 0,21 евро за брой на едро.

Цената на ориза е с 0,85 на сто по-висока до 1,66 евро за килограм. Поевтиняват също зрелият фасул – 4,44 на сто до 1,89 евро за килограм и брашното тип 500 - 7,26 процента до 0,89 евро за килограм. Цената на захарта пада с 0,67 на сто до 0,89 евро за килограм. Повишение се отчита в цената на олиото, което е с 4 на сто нагоре и се търгува по 1,73 евро за литър.

При зеленчуците най-голямо е поскъпването при зелето – с 13,70 на сто до 0,83 евро за килограм, зрелия лук кромид, който се продава с 6,18 на сто повече до 0,55 евро за килограм, а най-много пада цената на зелените чушки - с 19,31 на сто до 2,54 евро за килограм.

Картофите са нагоре с 3,15 на сто до 0,59 евро за килограм. Червените чушки поевтиняват с 3,80 на сто до 3,54 евро за килограм. Доматите поевтиняват с 1,87 на сто до 2,20 евро за килограм, както и краставиците, чиято цена спада с 0,91 на сто до 1,75 евро за килограм. Ръст се отчита в цената на морковите - с 5,47 на сто до 0,81евро за килограм, на тиквичките - с 1,81 на сто до 1,52 евро за килограм.

При плодовете, проследявани от ДКСБТ към момента, се наблюдава поевтиняване при ягодите - с 1,88 на сто до 3,13 евро за килограм. Поскъпват лимоните с 11,21 на сто до 2,46 евро за килограм, ябълките с 2,56 на сто до 1,36 евро за килограм, а бананите остават без промяна.