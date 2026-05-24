Патриарх Даниил: Днес честваме своето собствено духовно просвещение

„Тоя ден е Господ сътворил да се зарадваме и да се развеселим в него и ние като народ, да се вдъхновим от него и ние като християнска общност, да се просветим с неговата светлина и ние като чеда на светите братя равноапостолните Константин-Кирил Философ и Методий”, каза в словото си Патриарха.

„Методий, който заради Христовата светлина презря всички красоти на света и в ангелски образ крепко воюва за Небесния цар. И Кирил, който от отрочество избра премъдростта за своя съжителница и дадените му от Бога таланти отдаде за Негова слава”.

„Днешният празник бележи онази неръзкасваема хилядолетна връзка на нашия народ с християнското предание, което е в основата на европейската цивилизация. Ние сме неразделна част от една историческа тъкан. Ние сме носители и смирени пазители на хилядолетна духовна традиция. Ние сме просветени в нелъжовната вяра на светите апостоли, на добропобедните мъченици, на богопросветените светители,

на христоподражателните подвижници на благочестието”, каза още Патриарх Даниил.

„Ние не сме дърво без корен, а имаме своята непоклатима основа във вярата на светите братя, в тяхната мъдрост, в тяхната любов към Бога и към ближния, в тяхната грижа за книжовността и просветата. Припомняйки си с признателност и умиление за светите братя,

техните ученици, които дадоха на всички славяни книга да четат, ние стоим с благоговение не само пред спомена за тях, а пред самите тях, пред техните милващи, загрижени, богопросветени лица, които гледат на нас с любов, но понякога и с тревога”, каза Патриархът.

„Днес ние честваме не някакви отминали исторически събития, а празнуваме своето собствено духовно просвещение. Днес ние честваме неповторимата възможност да творим на нашия роден език, да пишем и четем на азбука, сътворена от свети мъже, да участваме в диалога с други народи и култури с достойнство, без чувство на малоценност, а с благодарното съзнание”, каза още той.

„По молитвите на светите братя Кирил и Методий и на техните свети ученици благопожелавам на всички дейци на просветата, книжовността и културата, на преподавателите и на всички студенти и ученици, неоскъдяващата Божия благодат да просвещава умовете ви, да възпламенява вярата в сърцата ви, да ви вдъхновява и окуражава за творческо усвояване на Божията премъдрост

и за преобразяване на живота ни според Божията воля”, каза Негово Светейшество Българския патриарх.

