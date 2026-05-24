За 24 май: "Диктовка на открито"

Институтът за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при БАН организира за поредна година диктовка на открито по повод 24 май – Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. Инициативата е част от кампанията „Написаното остава. Пиши правилно!“, предава БТА.

Събитието се състоя в парка „Княжеска градина“ срещу Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Институтът организира диктовката от 2013 г.

„Всяка година сме на открито на 24 май, за да посрещнем празника с децата, техните родители и учители, да направим кратка диктовка и по този начин да отдадем нашата почит“, каза директорът на института проф. д-р Светла Коева.

Тя отбеляза, че интересът към инициативата се е запазил през годините.

„При нас идват млади и възрастни хора, а понякога спират и чужденци, които учат български език и също опитват да направят диктовката“, добави тя.

Почит към светите братя Кирил и Методий

Според проф. Коева целта на инициативата не е толкова да проверява знанията, колкото „всеки един от нас чрез самата диктовка да отдаде почит на светите братя Кирил и Методий, на българската писменост и на всички хора, които допринасят за развитието на науката, културата и духовността“.

Кампанията „Написаното остава. Пиши правилно!“ е целогодишна инициатива, насочена към цялото общество.

„Нейната цел е да популяризира българския език и доброто му владеене, защото по този начин ние развиваме и себе си, развиваме мисленето си и се представяме по-добре във всяка среда, в която общуваме“, каза още проф. Коева.

Желаещите да участват имаха възможност да изберат дали да напишат диктовка или да открият грешки в текст.

От института посочват, че кампанията цели да привлече вниманието на ученици, родители, медии, законодатели и институции към значението на грамотността за развитието на обществото.