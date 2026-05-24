Новините: Най-важното за деня, 24 май

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 24 май.

ЗДРАВНОТО МИНИСТЕРСТВО С ИЗВЪНРЕДНИ МЕРКИ СРЕЩУ ЕПИДЕМИИ СЛЕД ПОРОИТЕ

След преминаването на водната стихия в части от страната, Министерството на здравеопазването (МЗ) предупреди за сериозен риск от замърсяване на водоизточниците и възникване на епидемиологични опасности. Здравните власти алармират, че при наводнения съществува пряк риск за здравето на населението поради навлизането на отпадни води и микробиологични замърсители в мрежата.

РАЗРУХА В КИЕВ И ПЪРВИ ДАННИ ЗА ЩЕТИТЕ ТАМ, КЪДЕТО УДАРИ "ОРЕШНИК" (ВИДЕО И СНИМКИ)

Огромни щети и то предимно по гражданска инфраструктура нанесе Руската федерация през изминалата нощ в украинската столица Киев. В резултат на руска комбинирана въздушна атака срещу украинската столица са пострадали жилищни сгради, училище, общежитие и търговски център. Дотук кметът на Киев Виталий Кличко съобщава в официалния си канал в Телеграм за 1 убит човек, в район "Шевченко" на Киев, като малко след 8:00 часа актуализира информацията - двама загинали. Броят на ранените засега е 21, включително 15-годишно момче. От ранените 13 души са приети в болница, 3-ма от тях са в тежко състояние. Със сигурност това не са окончателните данни - Кличко вече коригира данните, 44 ранени, после направи нова корекция: 56 ранени.

СЛЕД ПОТОПА: БЕДСТВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ В ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ, ЯНТРА СЕ ОТТЕГЛЯ, НО ЩЕТИТЕ СА ОГРОМНИ

Обстановката в областите Велико Търново и Габрово остава тежка след рекордните валежи. Започва оценка на пораженията и разчистване на засегнатите райони.

24 МАЙ: ИСТОРИЯТА НА ДЕНЯ НА БЪЛГАРСКАТА ПИСМЕНОСТ, ПРОСВЕТА И КУЛТУРА

България има с какво да се гордее, но много често българите или забравяме, или не знаем за важните събития и личности в нашата история. Като отговорна медия Actualno.com ще запознава и припомня на читателите си не само имената на достойни хора, които са неразривно свързани с България, но и исторически събития, които по някаква причина са забравени, но са повод да бъдат припомняни - "На този ден".

Z-КАНАЛИ ЗА ОБСТРЕЛА С "ОРЕШНИК" - ПО ВОЕННИ ЦЕЛИ, ДОКАТО ГОРЯТ ГАРАЖИ. ВОЕННАТА СИЛА НА БЕЛАРУС В ПОЛЗА НА ПУТИН (ОБЗОР - ВИДЕО)

Какви военни и инфраструктурни съоръжения има в градчето Била Церква, на 80 километра южно от Киев, които да си заслужават използването на уж една от "перлите" в руския военен арсенал – ракетата със среден обсег "Орешник"? Този въпрос постави руският военнопропаганден телеграм канал "Два майора", също "перла" на Z-общността. В публикацията на канала по темата няма съмнение, че точно там, в Била Церква, е пратен "Орешник" - ОЩЕ: ВВС на Украйна официално обявиха тревога заради обстрел с "Орешник"

ТАЙНИЯТ РУСКИ ПРОЕКТ "СКИТИ": ЯДРЕНИ РАКЕТИ НА МОРСКОТО ДЪНО

Град Северодвинск се намира в Северозападна Русия, на брега на местното Бяло море, което е част от Северния ледовит океан. Градът е известен корабостроителен център още от времената на Съветския съюз, разказва АРД. Наред с другите плавателни съдове, там се строят и подводници. Северодвинск е родно пристанище и на кораб, който на пръв поглед не изглежда необичаен. Името му е „Звьоздочка" („Звездичка"), дълъг е 96 метра и широк 18.