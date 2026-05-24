Президентът Йотова на 24 май: Днес пишем с красивите кирилски букви

Днес е 24 май - честит празник. Тези думи изпреварват обичайното "добро утро" или "добър ден". Днес е празник на буквите, книжовността, просветата. Малко и голямо искат да изрекат на глас - Честит празник. Днес, не защото трябва, а защото искаме се стичаме към домовете на българската духовност - училища и читалища, театри и библиотеки, водени от дълбока и чиста обич.

Това заяви държавният глава Илияна Йотова по време на честванията на 24 май - Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност, пред Националната библиотека в София.

Днес ние българите пишем с красивите кирилски букви сякаш в техните извивки стои целия летопис на българската история - на гръмки победи и неуспехи, когато цял наред въстава, за да търси свободата си, добавя още Йотова.

"Нека да пазим българския език, който ни прави народ, който ни свързва, обединява и подписва нашето национално самочувствие", призова още президентът.

ОЩЕ: Патриарх Даниил: Днес честваме своето собствено духовно просвещение