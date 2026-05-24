Седмична прогноза за времето за 25-31 май 2026 г.

През следващите дни ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста облачност, но само на отделни места, главно в планинските райони ще превали краткотраен дъжд. Вятърът ще е слаб от север-северозапад. Ще се затопли и във вторник и сряда в Дунавската равнина и югозападните райони температурите ще се доближават до 30°. Това показва прогнозата за времето на НИМХ.

До края на седмицата

В сряда по-късно през деня и през нощта срещу четвъртък с умерен северозападен вятър ще нахлува хладен въздух. Купеста и купесто-дъждовна облачност ще се развива над Северна и Източна България и там на повече места ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици, ще има и условия за градушки. В четвъртък и петък в Западна България ще бъде предимно слънчево, а над Източна и планините ще има по-значителни увеличения на облачността и на много места ще превали и прегърми. Дневните температури ще са с 3-4 градуса по-ниски. В събота в цялата страна ще бъде предимно слънчево. Вятърът ще се ориентира от югоизток и ще бъде малко по-топло.

