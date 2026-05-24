Спорт:

Седмична прогноза за времето за 25-31 май 2026 г.

24 май 2026, 17:30 часа 398 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Седмична прогноза за времето за 25-31 май 2026 г.

През следващите дни ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста облачност, но само на отделни места, главно в планинските райони ще превали краткотраен дъжд. Вятърът ще е слаб от север-северозапад. Ще се затопли и във вторник и сряда в Дунавската равнина и югозападните райони температурите ще се доближават до 30°. Това показва прогнозата за времето на НИМХ.

Климатични емоции. Месечна прогноза за времето за май 2026 г.

До края на седмицата

В сряда по-късно през деня и през нощта срещу четвъртък с умерен северозападен вятър ще нахлува хладен въздух. Купеста и купесто-дъждовна облачност ще се развива над Северна и Източна България и там на повече места ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици, ще има и условия за градушки. В четвъртък и петък в Западна България ще бъде предимно слънчево, а над Източна и планините ще има по-значителни увеличения на облачността и на много места ще превали и прегърми. Дневните температури ще са с 3-4 градуса по-ниски. В събота в цялата страна ще бъде предимно слънчево. Вятърът ще се ориентира от югоизток и ще бъде малко по-топло.

Кога спират дъждовете? Времето до края на май 2026 г.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
прогноза за времето седмична прогноза за времето времето
Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Редактор
Още от Общество
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес