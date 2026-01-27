Лайфстайл:

Слънцето ще се покаже в тези часове. Времето утре - 28 януари 2026 г.

На 28 януари 2026 г. минималните температури ще са между минус 3° и 2°, в София – около минус 2°. Утре преди обяд ще има и слънчеви часове. Сутринта на отделни места в котловините и низините ще бъде мъгливо или с намалена видимост. След обяд от запад ще започне бързо увеличение на облачността и през нощта срещу четвъртък от югозапад отново ще завали дъжд. Максималните ще са предимно между 9° и 14°, в София – около 9°, показва прогнозата за времето на НИМХ.

В планините

В планините преди обяд ще преобладава слънчево време, но след обяд от запад облачността ще се увеличи и през нощта срещу четвъртък от югозапад отново ще завали дъжд, над 1500 m – сняг. Ще духа силен и поривист вятър от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 7°, на 2000 метра – около минус 1°.

По Черноморието

По Черноморието ще преобладава слънчево време. В сутрешните часове на отделни места видимостта ще е намалена. След обяд и привечер от запад облачността ще се увеличи. Максималните температури ще бъдат между 9° и 14°. Температурата на морската вода е 6°-8°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

