Смачкана кола на АМ "Тракия" - катастрофа затруднява движението

Катастрофа затруднява движението между 25-и и 26-и км на автомагистрала (АМ) "Тракия" в посока Бургас, съобщи БТА сутринта на 22 август. Катастрофирал e автомобил. На място има пожарна и линейка, както и полиция. Движението се отбива от лявата в средната лента, посочи репортер на Българската телеграфна агенция. От заснетия кадър се вижда как колата е смачкана отпред и отзад, близо е до мантинелата, а по асфалта са разпръснати части от автомобила.

За пътния инцидент впоследствие потвърдиха и от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).

Няма информация дали водачът на автомобила е бил блъснат, или е самокатастрофирал. Засега няма данни за жертви и ранени.

Снимка: АПИ

Движението при 26-и км на АМ "Тракия" в посока Бургас се осъществява в активната лента поради ПТП, гласи информацията на АПИ. Тя съдържа и призив шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Трафикът се регулира от "Пътна полиция", информират от агенцията.

Катастрофите по "Тракия"

През летния сезон катастрофите по АМ "Тракия", за съжаление, са често срещано явление. През юли например пътен инцидент с участието на множество автомобили затрудни движението в района между Ихтиман и тунел "Траянови врата" - в посока Бургас. Удариха се поне пет автомобила. Образуваха се колони: Катастрофа с много коли затруднява движението по АМ "Тракия".