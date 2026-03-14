Българският консул в Чикаго: Спасяването на българските евреи е история на съпротива, основана на морал

14 март 2026, 11:43 часа 322 прочитания 0 коментара
Спасяването на българските евреи по време на Холокоста е история на съпротива, основана на морални ценности. Спасителите не разделиха обществото по етнически или религиозен признак – те застанаха на страната на морала и правдата.

Това написа в профила си във Фейсбук генералният консул на България в Чикаго Светослав Станков, който беше домакин на лекция на проф. Джозеф Бенатов от Университета на Пенсилвания, посветена на 83-годишнината от спасението на българските евреи.

Събитието е било организирано в парньорство между Consulate General of Bulgaria in Chicago, Israel in Chicago и AJC Chicago.

Станков за отличното сътрудничество и за усилията да съхраняваме и предаваме тази важна историческа памет.

Спасяването на българските евреи е уникален момент в най-мрачната глава от еврейската история

"Спасяването на българските евреи остава уникален момент в най-мрачната глава от еврейската история. Народни представители, духовни водачи, интелектуалци и обикновени граждани отказаха да допуснат депортирането на своите еврейски съседи. Тяхната смелост спаси десетки хиляди човешки животи", заявил в своето слово генералният консул на Израел в Чикаго Елад Стромайер.

Самият Станков е коментирал, че спасяването на българските евреи по време на Холокоста е история на съпротива, основана на морални ценности.

"Спасителите не разделиха обществото по етнически или религиозен признак – те застанаха на страната на морала и правдата. 83 години след Холокоста не трябва да забравяме, че в основата на престъпленията от омраза стои речта на омразата. Затова трябва обединени да се противопоставяме на всяка форма на нетолерантност", смята той.

Според него е наш дълг не само да разобличаваме злото, но и да показваме добрия пример.

"Историята за спасението на българските евреи трябва да бъде споделяна с бъдещите поколения като урок за смелост, солидарност и човечност", смята още Станков.

Десислава Любомирова Отговорен редактор
Евреи български евреи спасяване на българките евреи българските евреи Светослав Станков
