Любопитно:

15 март в историята: Убит е Христо Белчев при атентата срещу Стефан Стамболов

15 март 2026, 7:45 часа

България има с какво да се гордее, но много често българите или забравяме, или не знаем за важните събития и личности в нашата история. Като отговорна медия Actualno.com ще запознава и припомня на читателите си не само имената на достойни хора, които са неразривно свързани с България, но и исторически събития, които по някаква причина са забравени, но са повод да бъдат припомняни - "На този ден".

15 март 1891 г.: Убит е финансовият министър Христо Белчев

На този ден през 1891 г. при атентат срещу Стефан Стамболов е убит финансовият министър Христо Белчев. На 11 юли същата година след политически процес са издадени 4 смъртни присъди. Невинният Петко Каравелов е осъден като подбудител. Той е затворен в Черната джамия.

Христо Минчев Белчев е роден през 1857 г. в Търново. Той остава в историята на България като държавен деец, финансист и поет. Възпитаник е на гимназията в Загреб. Следва политически и финансови науки в Париж. Заема постовете главен ревизор и главен секретар в Министерството на финансите. Управлява финансовото ведомство от 2 ноември 1890 до 15 март 1891 г. Убийството му е използвано от Стефан Стамболов като средство за масови репресии срещу политическите противници.

15 март 1935 г.: Демократическата партия настоява за връщане на казармите

На този ден през 1935 г., а след това и на 10 април, са изпратени писма от водачите на Демократическата партия Александър Малинов и Никола Мушанов до премиера Пенчо Златев. В писмата си те настояват за връщане на армията в казармите и възстановяване на парламентарното управление.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Роденият през 1881 г. в град Елена Пенчо Златев е политически, държавен и военен деец, генерал-лейтенант. Участва в Балканските войни и Първата световна война. Златев е един от ръководителите на Военния съюз.

Той става министър на войната в правителството на Кимон Георгиев след държавния преврат на 19 май 1934 г. В периода от 22 януари до 21 април 1935 г. е министър-председател. Управлява царедворското крило на Военния съюз. Пенчо Златев съдейства за засилване на монархическата намеса в управлението на страната. Оттегля се от политическия живот през 1935 г. Умира през 1948 година.

15 март 1910 г.: Цар Фердинад успява да подобри отношенията на България с Високата порта

На този ден през 1910 г. завършва посещението на цар Фердинанд I и министър-председателя Александър Малинов в Цариград. Благодарение на това посещение се подобряват отношенията на България с Портата.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Таня Станоева Отговорен редактор
атентат Стефан Стамболов На този ден история Христо Белчев
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес