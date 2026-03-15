15 март в историята: Убит е Христо Белчев при атентата срещу Стефан Стамболов

България има с какво да се гордее, но много често българите или забравяме, или не знаем за важните събития и личности в нашата история. Като отговорна медия Actualno.com ще запознава и припомня на читателите си не само имената на достойни хора, които са неразривно свързани с България, но и исторически събития, които по някаква причина са забравени, но са повод да бъдат припомняни - "На този ден".

15 март 1891 г.: Убит е финансовият министър Христо Белчев

На този ден през 1891 г. при атентат срещу Стефан Стамболов е убит финансовият министър Христо Белчев. На 11 юли същата година след политически процес са издадени 4 смъртни присъди. Невинният Петко Каравелов е осъден като подбудител. Той е затворен в Черната джамия.

Христо Минчев Белчев е роден през 1857 г. в Търново. Той остава в историята на България като държавен деец, финансист и поет. Възпитаник е на гимназията в Загреб. Следва политически и финансови науки в Париж. Заема постовете главен ревизор и главен секретар в Министерството на финансите. Управлява финансовото ведомство от 2 ноември 1890 до 15 март 1891 г. Убийството му е използвано от Стефан Стамболов като средство за масови репресии срещу политическите противници.

15 март 1935 г.: Демократическата партия настоява за връщане на казармите

На този ден през 1935 г., а след това и на 10 април, са изпратени писма от водачите на Демократическата партия Александър Малинов и Никола Мушанов до премиера Пенчо Златев. В писмата си те настояват за връщане на армията в казармите и възстановяване на парламентарното управление.

Роденият през 1881 г. в град Елена Пенчо Златев е политически, държавен и военен деец, генерал-лейтенант. Участва в Балканските войни и Първата световна война. Златев е един от ръководителите на Военния съюз.

Той става министър на войната в правителството на Кимон Георгиев след държавния преврат на 19 май 1934 г. В периода от 22 януари до 21 април 1935 г. е министър-председател. Управлява царедворското крило на Военния съюз. Пенчо Златев съдейства за засилване на монархическата намеса в управлението на страната. Оттегля се от политическия живот през 1935 г. Умира през 1948 година.

15 март 1910 г.: Цар Фердинад успява да подобри отношенията на България с Високата порта

На този ден през 1910 г. завършва посещението на цар Фердинанд I и министър-председателя Александър Малинов в Цариград. Благодарение на това посещение се подобряват отношенията на България с Портата.

