Има 1000 машини за гласуване, на които им липсват части

На около 100 – 150 машини за гласуване трябва да се подменят части от самата машина. Това заяви зам.-председателят и говорител на Централната избирателна комисия (ЦИК) Росица Матева.

По думите й има около 1000 машини, при които липсват части от окомплектовката на куфара, като например кабели за батерията, удължител за включване в електрическата мрежа или параваните отстрани.

Има достатъчно машини за гласуване

Още: Росица Матева: Машините за гласуване могат да работят и след изтичане на гаранцията

Матева беше категорична, че има достатъчно машини за гласуване – 12 837. За изборите ще се използват 9354 за страната и около 120–150 в чужбина.

"Все още не можем да кажем точната бройка, тъй като до 24 март изтича срокът за подаване на заявления за гласуване извън страната. След това, до 28 март, ЦИК по предложение на Министерството на външните работи и дипломатическите консулски представителства ще определи броя на секциите и местата, в които ще се образуват, и тогава ще знаем и броя на машините", каза Матева пред Нова тв.

Гласуването в Близкия изток

По думите й в Близкия изток по-скоро няма да има изборни секции, но в момента има възможност да се подават заявления за гласуване там.

Още: Готови са електронните заявления за българи, които ще гласуват в чужбина

"Когато се подаде заявление в такива страни, излиза съобщение, в което се казва, че е нецелесъобразно разкриване на секции", обясни Матева.

Сред тези страни са Израел, Обединените арабски емирства и Ливан.

Източник: БГНЕС

Гласуването в чужбина

Общо заявленията за гласуване зад граница към вчерашния ден бяха около 16 000, посочи Матева.

Още: Стимули и повече контрол за изборите: ЦИК обясни как върви подготовката за предсрочните избори

"Всички ще имат възможност да упражнят правото си на глас, може би някои от тях ще трябва да пътуват малко повече", заяви Росица Матева по отношение на страни извън Европейския съюз, за които парламентът ограничи до 20 избирателните секции.

"Извън тези 20 секции ще открием максимален брой секции в сградите на дипломатическите и консулските представителства, включително там, където има почетни консулства, стига сградите да позволяват", посочи Росица Матева.

За "Сиела Норма"

ЦИК информираха преди дни, че "Сиела Норма" АД е спечелила първо място и в двете обособени позиции на обществената поръчка по отношение на машините за гласуване, които ще бъдат използвани на изборите на 19 април.

Беше подадена оферта с доста по-висока цена от прогнозната, която ЦИК определи, коментира Матева.

Тя добави, че са били проведени преговори от комисия, назначена по Закона за обществените поръчки и цената е била свалена до размер, който избирателната комисия е приела.

"Сумата, поискана от "Сиела Норма", не е толкова по-висока от това, което ние определихме на база на цената за изборите през октомври 2024 г. и процента за инфлация за 2025 г.", каза Матева. Това беше прогнозната стойност – на малко повече от това се съгласиха при преговорите колегите, добави тя.

Матева допълни, че "Сиела Норма" е единственият кандидат, който се явява за участие в обществените поръчки.

"В план-сметката за изборите не е включена сумата за машинното гласуване, за отпечатване на хартиените бюлетини, както и парите, които се плащат на "Информационно обслужване“ за преброяване на бюлетините", обясни тя и отбеляза, че това се прави традиционно и те се предоставят допълнително, с постановление на Министерския съвет.