Най-важните новини за деня: 14 март 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 14 март.

"ЕДНА ОТ НАЙ-МОЩНИТЕ БОМБАРДИРОВКИ В ИСТОРИЯТА НА БЛИЗКИЯ ИЗТОК": САЩ АТАКУВАХА СТРАТЕГИЧЕСКИЯ ОСТРОВ ХАРГ (ВИДЕО)

Съединените щати са съсредоточили военните си усилия в Иран срещу остров Харг. Това става ясно от съобщение на президента Доналд Тръмп в неговата социална мрежа Truth Social.

РУСИЯ ЗАСИПА С ДРОНОВЕ И РАКЕТИ КИЕВ И УКРАЙНА. УКРАИНЦИТЕ ПОДПАЛИХА КОРАБ И РАФИНЕРИЯ, АТАКУВАХА ХИМИЧЕСКИ ЗАВОД (ВИДЕО)

Точно седмица след като осъществи масирана комбинирана атака с ракети и дронове срещу Украйна, Путинова Русия „повтори упражнението“. Още около полунощ в официалния канал в Телеграм на украинските ВВС съобщенията за увеличаващо се количество изстреляни далекобойни дронове от Русия, главно "Шахед", станаха повече, а впоследствие почнаха да излизат предупреждения за изстреляни от Русия ракети, включително противокорабните "Циркон" и "Оникс" и то от Крим.

ТРЪМП СЕ НАДУВА, РЕАЛНОСТТА Е ДРУГА: Г-7 Е ПРОТИВ НЕГО ЗА РУСКИЯ ПЕТРОЛ, ИРАН СЕ ОБВЪРЗВА С КИТАЙ ЗА ОРМУЗКИЯ ПРОТОК (ВИДЕО)

Иран се е съгласил да позволи ограничен брой танкери да преминат и преминават през Ормузкия проток, но само ако за тази цел товарите бъдат плащани веднага и само в юани - китайската валута. Това предават CNN и The Wall Street Journal.

ТЪРГОВИЙКАТА С РУСИЯ Е НАЙ-ВАЖНОТО ЗА ТРЪМП, УКРАЙНА ВИЖДА СПАСЕНИЕТО ВЪВ ВОЕННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ (ОБЗОР - ВИДЕО)

10 млрд. долара допълнително ще спечели Путинова Русия заради облекчаването на американските санкции срещу руския петрол – такава сметка направи украинският президент Володимир Зеленски по време на вчерашната си визита във Франция, където се срещна с френския президент Еманюел Макрон. До момента, заради войната в Иран, която американският президент Доналд Тръмп стартира преди почти половин месец, Русия е спечелила около 1,3-1,9 млрд. долара от поскъпването на петрола и до края на март може да спечели до 4,9 млрд. долара при средна цена на петрола ѝ 70-80 долара за барел, след като преди новата война в Иран средната цена беше 52 долара за барел. Има дори оценки за приход в руската хазна до края на март от 7,9 млрд. долара при сегашните цени на петролните продукти на световните пазари.

ДОКАТО БЪЛГАРИЯ СЕ МОЛИ ЗА ЗАЩИТА, СЪСЕДИТЕ НИ СЕ ПОДГОТВЯТ: ГЪРЦИЯ ПРАВИ ПВО КУПОЛ, РУМЪНИЯ ЩЕ ПРОИЗВЕЖДА ДРОНОВЕ

На фона на молбата, отправена от България към Гърция за защита на въздушното ни пространство и разполагане на ПВО, което да покрива част от територията на страната ни, изглежда, че България няма военен капацитет да се справи сама с надвисналите опасности, свързани с войната в Близкия изток.

ПАРАДОКСЪТ В БЪЛГАРИЯ: СВИТ И НИСКОПЛАТЕН ЧАСТЕН СЕКТОР, СВОБОДНА И БОГАТА ДЪРЖАВНА АДМИНИСТРАЦИЯ

Икономическият парадокс в България е такъв, че частният сектор е свит, облаган и нископлатен, а държавната администрация - освободена от налози, увеличаваща се и с по-добри възнаграждения.

"НИЩО НЕ СТЕ ПОВРЕДИЛИ": СЛЕД УДАРА НА САЩ СРЕЩУ ОСТРОВ ХАРГ ИРАН ЗАПЛАШИ С "УНИЩОЖЕНИЕ И ПЕПЕЛ"

Иранските сили заплашиха да атакуват съюзниците на Америка, след като президентът Доналд Тръмп заяви, че САЩ са ударили ключовия ирански остров Харг при "една от най-мощните бомбардировки в историята на Близкия изток". В същото време Техеран заяви, че щети по петролната инфраструктура няма. Самият Тръмп обаче каза, че тя не е обстрелвана - щяла обаче да бъде, ако Иран продължава да спира свободното плаване през Ормузкия проток.

ОСВЕТЛЕНИ: РУСКИ ШПИОНИ И УБИЙЦИ, ПОДГОТВЕНИ ЗА ОПЕРАЦИИ СЛЕД КАТО РУСИЯ ЗАКЪСВА В УКРАЙНА

В края на 2022 г. в Русия е създаден свръхсекретният "Център 795", съставен от елитни сили на ФСБ и ГРУ. Според руското издание The ​​Insider, създадено от журналиста Роман Доброхотов и работещо с българския журналист Христо Грозев, той е отговорен за военни операции в Украйна, политически убийства и отвличания в чужбина.

ИРАН РАЗШИРИ ВОЙНАТА, УДАРИ АМЕРИКАНСКА БАНКА С ДРОНОВЕ. ТУРЦИЯ С НОВА РЕАКЦИЯ (ВИДЕО)

След като вече многократно нанесе удари с дронове срещу петролна инфраструктура, летища, военни обекти и дипломатически представителства, Иран мина на ново ниво - атаки с безпилотни далекобойни летателни системи срещу клонове на американски банки в Близкия изток. Клон на Citibank в Дубай беше атакуван от дронове. Корпусът на гвардейците на ислямската революция (IRGC) заяви, че това е отмъщение за ударите на САЩ и Израел по банковия район в Техеран.