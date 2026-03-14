20 000 български агнета по-малко: Ще посрещнем Великден и Гергьовден с чуждо агнешко

Ще посрещнем Великден и Гергьовден тази година с 20 000 български агнета по-малко, съобщиха от Националната овцевъдна и козевъдна асоциация. Причината са избитите животни миналата година в Южна България.

Според бранша вече са внесени над 100 тона замразено месо от Нова Зеландия.

От овцевъдната и козевъдна асоциация съветват потребителите да пазаруват именно от малки ферми, за да са сигурни в произхода на агнешкото месо.

За Великден и Гергьовден тази година българското месо щяло да бъде дефицит.

Ще ядем агнешко от Нова Зеландия, Румъния и Македония

"Очакваме тази година да влязат между 800 и 1000 тона замразено или охладено агнешко месо. Този внос ще нарасне, защото имаме избити 25 000 овце. Тоест 20 000 български семейства няма да сложат българско агнешко на трапезата си", каза Симеон Караколев, съпредседател на асоциацията.

Източник: БГНЕС

Цената нямало да е по-различна от тази в супермаркета. Очакванията на бранша са там тази година да преобладава агнешко месо от 3 държави, предаде Нова тв.

"Едното е от Нова Зеландия. То е замразено. Никой не знае колко годишно е. Надявам се БАБХ да задължи вносителя и търговеца да си обявява датата, когато е замразено това месо. По наша информация до момента има внесени 100 тона. Очакваме агнешко от Румъния и Македония", заяви още Караколев.

От НОКА припомнят, че българското агнешко в магазина трябва да е със син печат и настояват ясно да се изписва годината на производство на месото от други държави, което ще се предлага размразено.