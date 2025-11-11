Сметната палата: Димитър Главчев не е получавал 113 хил. лв. бонуси

Председателят на Сметната палата Димитър Главчев е взел около пет пъти по-малко бонуси от посоченото от Ивайло Мирчев, съобщиха от институцията. Вчера съпредседателят на "Да, България" публикува във Facebook списък с бонусите, изплатени на ръководители в държавната администрация през 2024 г. Според данните, цитирани от Мирчев, Главчев е получил 113 257 лв., като информацията била взета от официален отговор на Сметната палата.

От институцията обясняват, че посочената сума всъщност включва бонусите както на Димитър Главчев, така и на неговата заместничка Горица Кожарева. Реалният размер на бонуса за Главчев за първото тримесечие на 2024 г. е 24 280 лв., като средствата са дарени, уточняват още от палатата. Още: Конституционният съд няма да се занимава с въпроса дали Главчев заема законно поста си

Припомняме, че на 16 април 2024 г. Главчев бе назначен за служебен министър-председател и делегира правомощията на председател на Сметната палата на своя заместник Горица Грънчарова-Кожарева. Още: След скандалната поръчка за автомобили: "Да, България" иска Горица Грънчарова да се оттегли от ББР

В съобщението се допълва, че в периода, когато Главчев е заемал поста министър-председател в двете служебни правителства, той не е получавал бонуси, а единствено заплатата си като премиер.