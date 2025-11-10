Солидните годишни премии на 16 поста за началници в държавната администрация: Ивайло Мирчев с данни

Държавният бюджет за 2026 година е една от многото теми, които предизвикаха буря - засега вербална. Причината - цялата предвидена дотук рамка, начело с натрупващия се публичен дълг, липсата на структурни реформи, опасността от скорошно увеличение на данъци и т.н.

Отдавна като политическа тема стои и държавната администрация - колко души работят в нея, кой и колко им плаща и дали това не се отплаща на избори. По-скоро дори колко се отплаща. И темата отново беше вдигната нагоре в обществения дневен ред - от депутата от ПП-ДБ Ивайло Мирчев. В личния си профил във Facebook той публикува какви са годишните премии/бонуси на някои ръководни административни дължности в България. Мирчев не уточнява откъде са данните, но казва следното: "Докато българските граждани се борят с инфлация, несигурност и липса на услуги, държавните началници получават десетки милиони левове под формата на бонуси – често без ясни критерии, без контрол и без отчетност".

1. Председател на Сметната палата – 113 257 лв. (това сега е Димитър Главчев, който беше и служебен премиер)

2. Председател на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори – 56 000 лв.

3. Членове на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) – 50 991 лв. (общо близо 900 000 лв.)

4. Член на Комисията за финансов надзор (КФН) – 40 534 лв.

5. Изпълнителен директор на Българската агенция за инвестиции – 37 400 лв.

6. Главен секретар на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори – 32 520 лв.

7. Изпълнителен директор на Националната служба за съвети в земеделието – 31 392 лв.

8. Изпълнителен директор при Агенция по вписванията – 31 043.10 лв.

9. Главен секретар на Националната служба за съвети в земеделието – 30 543 лв.

10. Главен директор на ГД „Гражданска въздухоплавателна администрация“ – 27 000 лв.

11. Председател при Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти – 24 100 лв.

12. Изпълнителен директор при Изпълнителна агенция "Медицински надзор" (ИАМН) – 22 875 лв.

13. Ръководна длъжност при Изпълнителна агенция по лекарствата (ИАЛ) – 22 859 лв.

14. Директор на РЗИ - Пазарджик - 21 456 лв.

15. Директор РЗИ - Силистра - 20 132 лв.

16. Директор РЗИ - Търговище - 20 132 лв.

