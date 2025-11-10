Войната в Украйна:

Солидните годишни премии на 16 поста за началници в държавната администрация: Ивайло Мирчев с данни

10 ноември 2025, 17:40 часа 492 прочитания 0 коментара
Солидните годишни премии на 16 поста за началници в държавната администрация: Ивайло Мирчев с данни

Държавният бюджет за 2026 година е една от многото теми, които предизвикаха буря - засега вербална. Причината - цялата предвидена дотук рамка, начело с натрупващия се публичен дълг, липсата на структурни реформи, опасността от скорошно увеличение на данъци и т.н.

Отдавна като политическа тема стои и държавната администрация - колко души работят в нея, кой и колко им плаща и дали това не се отплаща на избори. По-скоро дори колко се отплаща. И темата отново беше вдигната нагоре в обществения дневен ред - от депутата от ПП-ДБ Ивайло Мирчев. В личния си профил във Facebook той публикува какви са годишните премии/бонуси на някои ръководни административни дължности в България. Мирчев не уточнява откъде са данните, но казва следното: "Докато българските граждани се борят с инфлация, несигурност и липса на услуги, държавните началници получават десетки милиони левове под формата на бонуси – често без ясни критерии, без контрол и без отчетност".

Още: Бонуси за стотици хиляди левове в администрацията: Иво Мирчев със стряскащи данни

1. Председател на Сметната палата – 113 257 лв. (това сега е Димитър Главчев, който беше и служебен премиер)

2. Председател на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори – 56 000 лв.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

3. Членове на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) – 50 991 лв. (общо близо 900 000 лв.)

4. Член на Комисията за финансов надзор (КФН) – 40 534 лв.

5. Изпълнителен директор на Българската агенция за инвестиции – 37 400 лв.

Още: Бонуси от 13 000-15 000 лева звучат супер стряскащо и несериозно

6. Главен секретар на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори – 32 520 лв.

7. Изпълнителен директор на Националната служба за съвети в земеделието – 31 392 лв.

8. Изпълнителен директор при Агенция по вписванията – 31 043.10 лв.

9. Главен секретар на Националната служба за съвети в земеделието – 30 543 лв.

10. Главен директор на ГД „Гражданска въздухоплавателна администрация“ – 27 000 лв.

Още: "Добре свършена работа": Ръководството на АПИ не коментира повече кой взе милиони бонуси

11. Председател при Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти – 24 100 лв.

12. Изпълнителен директор при Изпълнителна агенция "Медицински надзор" (ИАМН) – 22 875 лв.

13. Ръководна длъжност при Изпълнителна агенция по лекарствата (ИАЛ) – 22 859 лв.

14. Директор на РЗИ - Пазарджик - 21 456 лв.

15. Директор РЗИ - Силистра - 20 132 лв.

16. Директор РЗИ - Търговище - 20 132 лв.

Още: Бонусите и заплатите в НАП: БОЕЦ публикува данни за 2024 година

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
Държавна администрация Инфлация премии Сметна палата бонуси
Още от Политика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес