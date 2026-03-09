Урсула фон дер Лайен: Идва нов световен ред. Турски F-16 в Кипър и зов за санкции срещу САЩ от бивш френски премиер (ВИДЕО)

"Европа повече не може да бъде пазител на стария световен ред. Този свят си отиде и няма да се върне". Това заяви председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен. "Винаги ще защитаваме и ще поддържаме основаната на правила система, която помогнахме да изградим заедно със съюзниците си, но вече не можем да разчитаме на нея като единствен начин да защитим интересите си", каза още тя - Още: "Живеем в лъжа, световният ред с правила е фалш": Разтърсващата реч на канадския премиер, която развълнува всички (ВИДЕО)
EU's von der Leyen:— Clash Report (@clashreport) March 9, 2026
Europe can no longer be a custodian for the old-world order. pic.twitter.com/vZPGJwDAl5
Председателят на ЕК подчерта по отношение на Иран следното: "Не бива да се проливат сълзи за иранския режим. Този режим е причинил смърт и репресира собствения си народ. Те са изклали над 17 000 млади хора. Този режим е причинил опустошение и дестабилизация в целия регион чрез своите проксита. Много иранци в страната и по света празнуват смъртта на аятолах Хаменей".
EU's von der Leyen on Iran:— Clash Report (@clashreport) March 9, 2026
There should be no tears shed for the Iranian regime. This regime has inflicted death and imposed repression on its own people. They slaughtered 17,000 young people.
This regime has caused devastation and destabilization across the region through its… pic.twitter.com/swmOZhRpyo
Междувременно бившият френски президент Доминик дьо Вилпен, който беше на поста по времето на последния мандат на Жак Ширак т.е. твърдо дясно ориентиран политик, призова за налагане на санкции срещу САЩ и Израел заради войната им срещу Иран. Тя е в разрез с международното право, смята Дьо Вилпен, който каза, че Франция и Европа могат да вземат мерки. "Винаги казваме, че сме зависими от САЩ, но американците също са много зависими от нас. Да не подценяваме възможностите, с които разполагаме", подчерта той. Засега обаче от европейските държави именно Франция оказва най-голяма подкрепа на САЩ срещу Иран:
Former French Prime Minister Dominique de Villepin calls for sanctions on Israel and the United States, condemning their attacks on Iran as a violation of international law.— Clash Report (@clashreport) March 9, 2026
“We can take measures. You know, we always say we are dependent... the Americans are very dependent on us… pic.twitter.com/IpG2prII4H
Пред Sky News, катарският премиер Мохамед бин Абдулрахман бин Ясим ал Тани каза, че действията на Иран срещу арабските му съседи, включително Катар, са предателство предвид медиаторството именно на държавите от Персийския залив между Техеран и Вашингтон и усилията да има мирно разрешение на въпроса с иранската ядрена програма. Ал Тани също е убеден – действията на Иран следват предварителен план – ОЩЕ: Планът на Иран да победи САЩ и Израел: Подготвен месеци наред икономически хаос с ракети и дронове
Qatar's Prime Minister and Foreign Minister Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani on Iran's attacks on Qatar:— Clash Report (@clashreport) March 9, 2026
It is a big sense of betrayal. This is the second time.
It appeared to have been pre-planned. Once the war started, maybe just an hour after it began, the Gulf… pic.twitter.com/agif8mvv6M
Нов световен ред – мерки и последствия
Турция е изпратила общо 6 изтребителя F-16 в Северен Кипър – ясен сигнал, че Анкара гледа сериозно на войната в Иран и действията на Техеран, който вече организира няколко атаки срещу британската военна база в Кипър.
6 x Turkish F-16 fighter jets deployed to Northern Cyprus, conducting a show-of-force flight after arriving in the region.— Clash Report (@clashreport) March 9, 2026
Source: Kıbrıs Postası, Haber Kıbrıs pic.twitter.com/xYp4stP4Uy
А междувременно, The Wall Street Journal публикува материал с прогнози, че е възможно петролът да стигне до 215 долара за барел т.е. още 100 долара нагоре, ако Ормузкият проток остане затворен за по-дълъг период от време.
