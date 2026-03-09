Държавата помага на над 2600 българи: Актуални данни за евакуацията от Близкия изток

Към 9:30 часа на 9 март 2026 г. в рамките на операцията за евакуация на българи от Близкия изток съдействие е оказано и продължава да се оказва на над 2600 български граждани, които са напуснали държавите от региона, включително и Иран. Това обявиха от Ситуационния център на Министерството на външните работи тази сутрин и представиха обобщени данни за евакуираните ни сънародници по страни.

За Обединените арабски емирства

С полети, организирани от Кризисния щаб от МВнР и Министерство на туризма - 1258 български граждани;

С туроператори – 876.

Още: Продължава евакуацията на българи, блокирани в Близкия изток

За всички полети, организирани от правителството или частни компании, е оказано съдействие от Генералното консулство на Република България в Дубай на място.

До ОАЕ бяха осъществени общо 6 полета, организирани от правителството (Министерството на външните работи и Министерството на туризма със съдействието на Министерството на транспорта):

Полет на „Държавен авиационен оператор“ от Абу Даби с 85 души на борда на 05.03.2026 г. (организиран от МВнР)

Специален полет на авиокомпания „Гъливер“ от Дубай с 326 души на борда на 05.03.2026 г. (организиран от МВнР)

Специален полет на България еър от Дубай със 180 души на борда на 05.03.2026 г. (организиран от МВнР).

Специален полет на авиокомпания „Гъливер“ от Дубай с 326 души на борда на 07.03.2026 г. (организиран от МВнР)

Специален полет от Дубай с 220 души на 07.03.2026 г. (със съдействието на Министерството на туризма)

Специален полет със 121 души на 8.03.2026 г. (със съдействието на Министерството на туризма).

Частни компании осъществиха за тяхна сметка от ОАЕ до България общо пет полета: на „Бохемия“ за 174 души; на "България еър" за 180 души; три полета на Fly Dubai с по 174 души на борда.

Още: Евакуирали сме над 1300 души от Близкия изток, кризисният щаб разясни за ВИП привилегиите

По информация на Генералното консулство на България в Дубай - към момента летищата там са отворени и оперират поне три големи чуждестранни авиопревозвача.

За Катар, Кувейт, Бахрейн и Саудитска Арабия

Тече активна подготовка за извеждане на българските граждани по сухопътни маршрути от Катар, Кувейт и Бахрейн, в три лъча към Саудитска Арабия. За 10 март се планира специален полет, с капацитет от 180 места, от Рияд до София.

До момента МВнР организира евакуация на общо 49 български граждани от Катар, Бахрейн и Саудитска Арабия:

Още: "Вече си плащаме сами": Дубай спира да поема хотелите на блокираните туристи

Днес (9 март) рано сутринта с полет на партньорска държава от Доха в Атина пристигнаха 15 български граждани;

21 души (14 от Бахрейн; 6 от Саудитска Арабия и 1 от Катар) са изведени с полет на Австрия от Рияд до Виена по линия на Механизма за сътрудничество в ЕС;

13 души бяха евакуирани с полет от Рияд до Будапеща, организиран от Унгария.

Снимка: Getty Images

За Израел

Със съдействието на Посолството в Тел Авив от Израел до момента са изведени 18 краткосрочно пребиваващи български граждани - по сухопътни маршрути.

Считано от 8 март 2026 г., започна поетапно отваряне на въздушното пространство за изходящи търговски полети, при определени условия. Засега полети до различни дестинации от летище "Бен Гурион" в Тел Авив ще изпълняват само израелски авиокомпании (El Al, Israir, Arkia и др). Израелските власти въвеждат ограничение за максимум 100 пътници на полет.

Още: ЕС изпраща самолети за евакуация на граждани от Близкия изток

За Ливан

"Внимателно анализираме развитието на обстановката в Ливан и имаме готовност за предприемане на съответните мерки", обявиха от МВнР. До момента 35 български граждани са се обърнали към Посолството в Бейрут, като им е предоставена информация и препоръки относно възможностите за напускане на Ливан, включително с все още наличните граждански полети.

За Иран

Съставът на Посолството на България в Техеран (общо: 10 човека - 6 души служители/4 членове на семейства) бе евакуиран по сухопътен маршрут до столицата на Азербайджан - Баку. 8 души от евакуираните вече се прибраха в България.

Посолството в Багдад оказа кризисно съдействие на българка гражданка, която бе изведена от Иран през сухопътен маршрут.

За Оман

На 5 март с полет на "България еър" от гр. Салала, на 1000 км от столицата Мускат, до София се завърнаха 111 български граждани от Оман. Други 7 души напуснаха Оман със съдействието на МВнР по индивидуални маршрути.

За Йордания

Общо 130 български туристи на туроператорски агенции получиха съдействие от Посолството на България.

За Ирак

Евакуирани са общо 20 българи - сухопътно през границата с Турция или Йордания (към момента няма български граждани за евакуация от Ирак).