С по 10% всяка година: КНСБ иска постоянен ръст на заплатите

КНСБ настоява за ръст на заплатите с 10 процента всяка година. Това заяви Пламен Димитров, президент на синдиката, по време на представяне пред журналисти Меморандум за социално-икономическо развитие на България в периода 2026-2030 г.

В навечерието сме на поредните парламентарни избори и през последните 10-15 г. се превърна в ангажимент на КНСБ да представя пред гражданите и политическите партии своята визия за актуалните приоритети на социално-икономическото развитие на страната, как трябва да изглежда и как да върви напред България, каза още Димитров, цитиран от БТА.

По думите му това са посланията на конфедерацията към кандидатите за властта.

До 2030 г да надхвърли 1000 евро

Снимка iStock

Не е непосилна задача до 2030 г. минималната работна заплата да стане 1002 евро, а средната работна заплата да бъде 2225 евро. Минималната работна заплата да бъде минимум 50% от средната работна заплата, съобразно приетия текст в Кодекса на труда - чл. 244, посочи Димитров.

Минималната работна заплата да ускори приближаването си до “заплатата за издръжка“ и към 2030 г. да бъде поне 80% от нея, настояват от КНСБ.

Най-важната ни цел е икономиката да работи устойчиво и да генерира съответните доходи, без да генерира допълнителен инфлационен натиск, каза още Димитров.

Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
