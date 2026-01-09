Смяна на командването на противоминната група в Черно море: Кога го поема България?

С официална церемония на 8 януари в Истанбул бе извършена смяна на командването на Военноморската противоминна група в Черно море „MCM BLACK SEA“. От ВМС на Румъния командването бе поето от ВМС на Турция. В събитието участваха командирите на военноморските сили на Турция и България, а Румъния беше представена от контраадмирал Кожухару. Трите страни са част от групата, осигуряваща безопасност на морските маршрути в този ключов регион на фона на продължаващата война на Русия в Украйна.

По време на работна среща на Комитета на командващите бе направен 6-месечен анализ на дейността на „MCM BLACK SEA“ по време на румънското ротационно командване и приносът на България и Турция в него, съобщиха от българското военно министерство.

Снимка: Министерство на отбраната

„Като командир на ВМС на България и член на Комитета, за мен е привилегия и чест да изразя благодарността на екипажите и щабните офицери от Оперативната противоминна група за Черно море. Докладът на румънското командване за изминалите шест месеца представи споделения ангажимент за гарантиране на сигурността и повишените способности на съюзническите сили от „MCM BLACK SEA“ да работят заедно в Черно море. След три ротации на Командването на „MCM BLACK SEA“ между Военноморските сили на България, Румъния и Турция, групата е признат пример за единство, сътрудничество и ефективност“, заяви контраадмирал Кирил Михайлов.

Кога България поема командването?

С поемане на Командването от страна на Турските военноморски сили на 8 януари 2026 г. започна осмата активация на Военноморската противоминна група в Черно море, в която България участва с базов миночистач „Прибой“ от състава на Шести дивизион противоминни кораби.

Военноморските сили на България предстои да поемат Командването на Противоминната военноморска група в Черно море „MCM BLACK SEA“ през месец юли тази година.