Нов провал на комисията, която трябва да спаси 437 млн. евро от ПВУ

Парламентарната Комисия по енергетика за втори пореден ден не успя да проведе заседание заради липса на кворум. Така отново беше отложено разглеждането на законопроекта за изменение на Закона за енергията от възобновяеми източници, от чието приемане зависи получаването на 437 млн. евро по Плана за възстановяване и устойчивост.

Законопроектът има за цел да въведе в българското законодателство изискванията на европейската Директива (ЕС) 2023/2413, свързана с развитието на възобновяемата енергия. Срокът за транспонирането ѝ изтече още през май 2025 г., а Европейската комисия вече е започнала наказателна процедура срещу България за забавянето.

Заради това служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков настоя текстовете да бъдат разгледани спешно. Той призова комисията да се събере извънредно, за да може законът да бъде придвижен в парламента преди депутатите да излязат в предизборна ваканция, насрочена за 19 март.

Ден по-рано Трайков съобщи, че от приемането на законопроекта зависи достъпът на България до 437 млн. евро от европейските средства по Плана за възстановяване и устойчивост.

Проектът е подготвен и внесен от правителството на Росен Желязков, но досегашното парламентарно мнозинство не демонстрира готовност той да бъде разгледан и приет в кратки срокове.

Липсата на кворум в комисията за втори пореден ден на практика блокира обсъждането на текстовете и поставя под въпрос възможността законът да бъде приет навреме, за да се изпълнят ангажиментите на България към Европейската комисия.