Бащата на Николай Златков е взел тялото му без съгласието на майката

Майката на загиналия край Околчица 22-годишен Николай Златков - Ралица Асенова - заяви, че бащата на младежа е взел тялото му без нейно знание и съгласие. Тя съобщи това в публикация в профила си във "Фейсбук", като подчерта, че действията са извършени против волята ѝ и според нея могат да попречат на изясняването на всички обстоятелства около смъртта на сина ѝ.

Николай Златков беше открит мъртъв в кемпер край Околчица заедно с Ивайло Калушев и 15-годишно момче. След трагедията близките настояваха телата на загиналите да бъдат освободени, за да могат да ги погребат. По-рано Окръжната прокуратура във Враца съобщи, че телата на тримата ще бъдат предадени на роднините.

В публикацията си Асенова твърди, че бащата на Николай е взел тялото на сина им без да я уведоми и въпреки изричното ѝ несъгласие. Още: Безобразията нямат край: Майката на застреляния на Околчица Ники Златков за нелепиците в случая

"Действията, предприети днес от страна на бащата на Ники във връзка с тялото на нашия син са извършени изцяло против моята воля и без моето съгласие!", написа тя.

По думите ѝ още от първия момент след трагедията тя настоява за пълно разследване на случая.

"Още от първия момент след трагедията настоявам единствено за едно - истината за смъртта на сина ми да бъде напълно разкрита. За мен това означава всички обстоятелства около неговата смърт да бъдат изяснени по безспорен начин, включително чрез независими и безпристрастни експертизи", посочва Асенова.

Тя твърди, че многократно е молила бащата на Николай да не взема тялото, докато не бъдат изяснени всички факти около смъртта му. Още: Изчезна профилът на Ралица Асенова

"Решението на бащата на Ники да предприеме действия, които на практика възпрепятстват тази възможност, е направено без мое знание и против ясно изразената ми позиция. Аз не съм давала съгласие за подобни действия. И многократно го помолих през последните дни да не взима тялото на Ники и да ме подкрепи в борбата ми за истината", пише още тя.

По думите ѝ мотивите за действията на бащата остават неясни за нея.

"До този момент не са ми ясни мотивите, поради които той е избрал да постъпи по този начин. За мен това поведение представлява предателство както към търсенето на истината, така и към паметта на нашия син", посочва Асенова. Още: "В информационно затъмнение сме, не ми дават да видя тялото": Говори майката на убития Николай Златков

Тя заявява, че ще продължи да настоява за пълно изясняване на обстоятелствата около смъртта на сина ѝ.

"Като майка на Ники аз ще продължа да настоявам за пълно и обективно разследване на всички факти и обстоятелства около неговата смърт. Това е мой дълг както към него, така и към всички убити на Петрохан и Околчица", пише още тя.

В края на публикацията си Асенова заявява, че няма да се откаже от търсенето на истината. "Истината за убийството на Ники няма да бъде погребана заедно с него. Той живееше според стремежа си за Истина и Свобода и аз ще се боря до край за това му право", пише тя.