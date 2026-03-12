Български МиГ-29 и гръцки F-16 с тренировъчни полети във въздушното ни пространство (СНИМКИ)

Екипажи на самолети МиГ-29 от състава на българските ВВС и F-16 от състава на гръцките ВВС проведоха днес съвместни тренировъчни полети. Съвместната мисия е във връзка с усилването на системата за контрол и охрана на въздушното пространство, съобщиха от Министерство на отбраната.

Основните им цели бяха свързани с постигане на по-добра координация и оперативна съвместимост при провеждането на презгранични операции при контрол над въздухоплаването и охраната на въздушното пространство, както и повишаване подготовката на екипажите по точното изпълнение на съгласувани по време и място полетни задачи във въздушното пространство на двете страни.

Първата съвместна летателна тренировка с гръцките Военновъздушни сили в интерес на изпълнение на мисията по охрана на въздушното пространство в системата на ПВО и ПРО на НАТО е проведена през 2013 г. под наименованието „DACT–2013“.