Най-важните новини за деня: 12 март 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 12 март 2026 г.

КАК ИЗТИЧАТ ЛУДИ ПАРИ И ВСИЧКИ ГИ ПЛАЩАМЕ: ПРИМЕР ОТ ИВАН ХРИСТАНОВ

Не демонизираме никого, но трябва да постигнем едно секторно споразумение за по-нормални цени на горивата, отколкото има в момента. За това настоя служебният министър на земеделието Иван Христанов пред bTV. Той коментира и цената на млечните продукти, като запита дали млякото е мляко, дали сиренето и сирене и дали кашкавалът е истински кашвал. Като видиш етикетите и свят да ти се завие, посочи Христанов. Същевременно земеделският министър обяви, че ще има кадрови промени в земеделското министерство и подопечните му структури, но не разкри какви точно ще са и къде, защото не било редно по телевизора да се прави, преди хората да са разбрали - Още: Иван Христанов: Много мръсна кална война се води срещу мен

ЕВРОМИЛИОНИ ПО БЪЛГАРСКИ: УПРАВЛЯВАЩ СОЛИДНИ ПРОГРАМИ ПРОБУТА "БИВШАТА" СИ ФИРМА В УНСС?

За сериозни данни, че изпълняващият длъжността изпълнителен директор на Центъра за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР) към Министерството на образованието и науката (МОН) Владимир Йорданов смесва частните си интереси с управлението на европейски милиони по програмите на "Еразъм+" разказват източници на Actualno.com.

ВРЪЗКА МЕЖДУ ДЕЛОТО КТБ И НОТАРИУСА? ТВЪРДЕНИЯТА И ФАКТИТЕ

На 21 януари 2025 г. основният подсъдим по делото КТБ - банкерът Цветан Василев, заедно с друг подсъдим - Георги Христов, внася молба до съдия Виржиния Петрова, с която я апелира да сигнализира прокуратурата по чл. 205, ал. 2 от НПК (Наказателно-процесуалния кодекс) за предполагаеми престъпления на свидетелите на прокуратурата и други лица. Този член от НПК касае задължението на гражданите и длъжностните лица за уведомяване на компетентните органи при налични данни за извършено престъпление. Впоследствие прокурорски откази за образуване на досъдебно производство повдигат въпроси, засягащи мрежата за влияние в съдебната система на убития през януари 2024 г. Мартин Божанов - Нотариуса.

СПАСИТЕЛ ЛИ Е РАДЕВ И ЗАЩО ПЕЕВСКИ Е ФАКТОР: АННА БОДАКОВА ЗА ПРОТЕСТА НА МЛАДИТЕ (ВИДЕО)

Хората, които гледат рийлове и кратки клипове, трябва да разбират какво се случва в държавата. Това заяви в предаването “Студио Actualno” Анна Бодакова, общественик, граждански активист и влогър.

СЛУЖЕБНИЯТ КАБИНЕТ ГОТВИ ПОМОЩИ ЗА НАЙ-БЕДНИТЕ И БИЗНЕСА ЗАРАДИ ЦЕНИТЕ НА ГОРИВАТА (ВИДЕО)

Ще предложим директни помощи заради цените на горивата, които ще стигнат по най-бързия възможен начин директно в сметките на българските граждани. Те ще зависят от доходите и от това какви точно са флуктуаците в цените на петрола на световните пазари. Това съобщи на брифинг в Министерския съвет служебният премиер Андрей Гюров. По думите му ще бъдат подкрепени най-уязвимите групи, както и бизнеса.

"ИРАН МОЖЕ ДА ОТВОРИ ДРУГИ ФРОНТОВЕ": НОВИЯТ ВЪРХОВЕН ЛИДЕР НЕ СЕ ПОЯВИ, ПРОЧЕТОХА ПЪРВАТА МУ РЕЧ ПО ТЕЛЕВИЗИЯТА

Новият върховен лидер на Иран Моджтаба Хаменей - син на ликвидирания от ударите на САЩ и Израел на 28 февруари аятолах Али Хаменей - отправи, макар и непряко, първа реч към обществеността, откакто бе избран за наследник на баща си на поста. В писмено послание той обещава отмъщение за убитите във войната, като казва, че Ислямсата република „няма да се въздържи от отмъщение за кръвта на своите мъченици“. Като "мъченик" загина и Али Хаменей, заедно с още редица висши политически и военни фигури от режима.

КАКВО ЩЕ ЗАДОВОЛИ ТРЪМП В ИРАН: СЦЕНАРИИТЕ ПРЕД ТЕХЕРАН (ВИДЕО)

Каква е ситуацията в Близкия изток в момента и какви са прогнозите на експерти за конфликта между Иран, Израел и САЩ? На 28 февруари тази година САЩ и Израел нападнаха по въздух Ислямска република Иран, с цел премахване на режима на аятоласите, който САЩ и Израел считат за заплаха за своята и международната сигурност.

КИТАЙ И РУСИЯ ТОЧАТ ЗЪБИ: ВОЙНАТА С ИРАН ИЗПРАВЯ САЩ ПРЕД СТРАТЕГИЧЕСКИ РИСК

САЩ може би вървят към изчерпване на боеприпасите си във войната си с Иран. Те предприемат масирани удари срещу страната, след като не успяваха да постигнат споразумение с Техеран за прекратяване на ядрената му програма. Доналд Тръмп заяви, че конфликтът може да продължи до четири седмици. Но всеки ден война означава изразходване на оскъден брой ракети, чието възстановяване в резервите ще отнеме години и милиарди долари. Колкото по-скоро САЩ обявят победа и се приберат у дома, толкова по-полезно ще бъде за способността на Вашингтон да възпира Китай, Русия и Северна Корея, използвайки конвенционални военни средства, пише The American Conservative.

АРАБСКИ ПОГЛЕД: ШЕСТТЕ ЦЕЛИ НА ВОЙНАТА СРЕЩУ ИРАН - БЪДЕЩЕТО И РЕАЛИЗМЪТ

Повече от две десетилетия след водената от САЩ военна инвазия в Ирак през 2003 г., САЩ, заедно с Израел, започнаха война срещу Иран, която вече навлезе във втората си седмица, съобщава "Ал Джазира". С увеличаването на ракетните удари срещу Иран обаче се увеличават и променящите се и противоречиви позиции, формулирани от президента на САЩ Доналд Тръмп относно това, което Съединените щати в действителност искат - което води до основния въпрос: каква е крайната цел на Вашингтон?

ДОКАТО РУСКИ КРИТИЧНИ ПРЕДПРИЯТИЯ ГОРЯТ, ПУТИН СЕ КАНИ ДА НАХАЛСТВА ЗА УКРАЙНА (ОБЗОР - ВИДЕО)

"Днес ние сме второто най-голямо предприятие за микроелектроника в Русия като обем на продукция. Важно е да се разбере – ако някак изчезнем, цяла гама от военни продукти (за Русия) също ще спре да съществува". Това са не чак толкова отдавна казани думи от Олег Данцев, главен изпълнителен директор на завода "Кремний ЕЛ" в Брянск. Именно той беше буквално размазан с ракети от Украйна. А въпросът кое е първото по големина руско предприятие в сферата получи отговор от украинското специализирано издание Defense Express – това е предприятието "Микрон", намира се в покрайнините на Москва. Нямаме такива възможности за обстрел там, все още, казва многозначително медията – ОЩЕ: ВИДЕО: Куп ракети Storm Shadow "разбомбиха" ключов руски завод. Мерц: Тръмп говори за бърз край с Иран - защо да махаме санкции срещу Русия?

ЕС ЗАПЛАШВА ДА СПРЕ ПАРИТЕ ЗА ВЕНЕЦИАНСКОТО БИЕНАЛЕ ЗАРАДИ РУСИЯ, БЪЛГАРИЯ ПОДКРЕПЯ

Сериозно напрежение предхожда провеждането на тазгодишното Венецианско биенале, което трябва да започне на 9 май и да продължи до 22 ноември. Причината за дискусиите около събитието е решението на организаторите да допуснат Русия да участва за първи път, откакто Москва започна пълномащабна инвазия в Украйна, като различни страни призовават фестивала да преразгледа решението си, а ЕС заплашва да оттегли финансирането си. През ноември 2025 г. стана ясно, че България отново ще се включи в престижния културен форум.