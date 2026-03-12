Внимание, шофьори! Ограничено движение в тунел по АМ “Хемус“

Тази нощ поетапно ще бъде ограничавано движението в двете тръби на тунел “Топли дол“ на АМ “Хемус“ за почистване на пътните знаци. Дейностите в тръбата в посока Варна ще се извършват от 22:00 ч. (на 12 март) до 2:00 ч. (на 13 март), а между 0 ч. и 4 ч. (на 13 март) ще се работи в тръбата за София.

При изпълнение на работата движението в съоръжените ще бъде частично отбивано, като трафикът ще преминава последователно в активната и изпреварващата лента.

Агенция “Пътна инфраструктура“ се извинява на шофьорите за причиненото неудобство, но изпълнението на предвидените дейности е необходимо, за да се осигури безопасността на движение.

Апелът към водачите е да карат внимателно, да спазват правилата за движение и ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.

