Американски полицай помогна на коте и после реши да го осинови (СНИМКА)

„Тя беше супер уплашена, но когато я взех, тя просто се покатери до рамото ми, започна да мърка и просто не го пускаше", спомня си Ръг пред „Добро утро, Америка“.

След като разбрал, че капацитетът на приюта е почти пълен, полицай Ръг поискал молба за приемно отглеждане и успял да доведе Пени у дома същия ден, който се оказал и рожденият ден на жена му.

След триседмичен приемен опит Ръг и съпругата му ще осиновят котето в петък.

Котката се е настанила удобно у дома, разказва Ръг. Според него животинчето се е превърнало от „много плахо и срамежливо“ коте в „див“ и „буен“ домашен любимец, който обича да се гушка, чеше, играе с вода и бърка в стайни растения.

Полицай Ръг и котето вече са добросъвестно дуо за борба с престъпността. Любимата работа на котето е наблюдението от рамото на офицер Ръг, както и силната дрямка и очарованието, съобщават от местната полиция.

