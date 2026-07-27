ТЕЦ "Бобов дол" е поискал да гори по-големи количества алтернативни горива

Използване на по-големи количества алтернативни горива наред с въглищата - биомаса (слама) и неопасни отпадъци. Такова инвестиционно предложение е внесъл ТЕЦ "Бобов дол" в Министерството на околната среда и водите.

От екосдружението "За Разметаница" готвят становище с настояване да се направи оценка на въздействеието на околната среда и да се гарантира екологичната безопасност при използването на отпадъците.

Предвижда се инсталиране на скарно горивно устройство в долната част на пещната камера на съществуващите котли с цел подобряване на горивния процес при увеличаване на количествата на допълнителните алтернативни горива за съвместно изгаряне с основното гориво - въглища.

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Допълнителна биомаса

Ще се изгаря допълнителна биомаса (слама) до 125 268 тона при калоричност 3000 kcal/kg. В новата скара ще се изгарят и неопасни отпадъци - като досега разрешените в комплексното разрешително до 35 040 тона да бъдат увеличени до 184 836 тона за година, т.е. с увеличение от 5 пъти.

Според справка за 2025 г. централата е използвала за гориво 1 428 226 тона въглища, 723 450 тона биомаса (слама) и 19 867 тона неопасни отпадъци.

От "За Разметаница“ искат повече информация и гаранции откъм чистотата на района при въвеждането на новата технология и готвят свое становище, което в понеделник ще внесат в Министерството на околната среда и водите. Местните хора коментират, че точно горенето на отпадъци създава сериозните замърсявания на въздуха в района.

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"Обясняваме там, че трябва да се направи оценка на въздействието пълна. Повечко хора, надявам се да ни обърнат внимание", заяви Даниела Тонева -председател на сдружението.