"Моята кауза е...": Благомир Коцев отговори ще участва ли в президентския вот

"Не са, моята кауза е Варна и съм насочил цялото внимание върху това". Така кметът на Варна Благомир Коцев отговори в сутрешния блок на БНТ дали президентските избори са негова лична кауза. Той обаче очаква всеки момент дясната кандидатура за президент. "С нетърпение очакваме дясната кандидатура на ПП-ДБ. Знаете, че се коментират имена. За мен това е важно да видим най-скоро кандидат от дясното пространство", каза Коцев.

Според него кандидатурата на Йотова е била очаквана. "За мен е важно да видим коя ще е дясната кандидатура. Това ще е основния сблъсък на президентските избори", смята Коцев.

Коцев призна, че всички очакват Гюров да е кандидат за президент от дясното пространство.

Ще поемат ли подадената ръка на ГЕРБ?

Коцев отговори и дали ще поемат подадената ръка от ГЕРБ за президентския вот.

"Не мога да говоря от името на ПП-ДБ. Аз не бих поел такава ръка. ПП-ДБ има достатъчно причини да не се колаборира с ГЕРБ. Знаете какво се случи в края на миналата година", каза Коцев и напомни, че кабинетът "Желязков" е бил свален с протести.

Събарянето на незаконните постройки в Баба Алино ще продължи

Кметът на Варна обясни, че работи усърдно за установяване на незаконно строителство в Баба Алино и за събаряне на незаконните постройки.

"Сед 12-те заповеди за събаряне, има още 4, плюс още 7 констативни актове за незаконно строителство. Екипът е силно съкратен в Община Варна поради моето съмнение за тяхното слабо представяне в полето на незаконно строителство", заяви още Коцев.

Той обаче не вижда достатъчно усилия от страна на държавата, като обърна вниманиое, че му е била отказана експертната подкрепа от Министерство на регионалното развитие, която е обещал министър Шишков.

Междувременно Коцев е убеден, че предишната власт е слагала чадър. ОШЕ: Коцев започва да издава заповеди за събаряне в "Баба Алино"