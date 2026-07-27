След тежката катастрофа на АМ "Марица": Ето какво е състоянието на пострадалите

Шестима души са в болница след тежката катастрофа с три жертви, сред които и дете, на автомагистрала "Марица". Най-тежко е състоянието на 16-годишно момиче, според информация на БНТ. Припомняме, че инцидентът стана малко след 20:00 часа снощи край село Поляново и по-конкретно в отсечката между Хасково и Харманли в посока Турция. Катастрофата е между две коли, които са пътували една след друга. В тях е имало 9 души – чужди граждани, пише още националната телевизия.

Подробности за участниците в катастрофата?

По предварителна информация участниците в пътнотранспортното произшествие живеят в Западна Европа и са се прибирали за лятната си ваканция в Турция. Колите са излезли от пътя и са се преобърнали, като са отнесени 20 метра от мантинелата. Образувано е досъдебно производство. Причините за катастрофата се изясняват. ОЩЕ: Тежка катастрофа с три жертви на магистрала „Марица“, сред тях и дете

Други инциденти на автомагистрала "Марица"

Припомняме, че през април мъж на 75 години загина при инцидент на същата автомагистрала "Марица".

Катастрофата е станала при 19 километър на автомагистрала "Марица" в посока Свиленград. Инцидентът е бил между лек автомобил, управляван от 76-годишен мъж, и 75-годишен пешеходец, който след сблъсъка е починал. ОЩЕ: Тежка катастрофа със загинал пешеходец затруднява движението на магистрала "Марица"