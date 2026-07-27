"Две коли не могат да се разминат": Северозападът въстана срещу пътища-джунгли

В Северозапада има цели пътни отсечки-джунгли, които са изключително опасни за преминаване. При тях нито бордюрите се виждат, нито знаците. Местната власт отправи питане към АПИ кога проблемът ще се реши.

Сериозен проблем има по второкласния републикански път през Искърското дефиле. Никъде между селата Ребърково и Елисейна пътят не е почистен, а на завоите е страшно.

Кметовете от Искърското дефиле искрено се притесняват и са се обърнали към медиите, за да попитат кога ще бъде почистен пътят.

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"Няма разминаване"

"Трудно се пътува, обрасло е с храсти. На завоите няма никаква видимост, а плащаме винетки. Клони са надвиснали навсякъде, лоша работа. Нито контур се вижда, нито мантинелата", коментира Цветомир, шофьор, който минава по пътя всеки ден за работа.

Според него е добре, че няма много тирове.

Стоян Петров, кмет на Зверино, потвърди опасенията на хората. "Чисто физически два автомобила, камион, нямат разминаване. Опасно е за хората да се разминават. Всеки гледа да избегне. От Ребърково до Елисейна не е почистено. Пътят не се и отводнява"

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След Елисейна започва Софийска област и от там проблем няма.

Кметът на село Игнатица заяви, че местната власт би осигурила доброволци за почистване на пътя, щом АПИ не може.

"Всеки ден почти има катастрофа. По осевата линия едва се разминаваме, абсолютно е опасно. Не се виждат знаци, бордюрът не се вижда, на завоите е много опасно. Моля АПИ да вземат мерки. Пътът до Софийска област е невъзможен, от там е прекрасен", допълни той пред бТВ.

От АПИ са обяснили, че почистването ще започне през август.