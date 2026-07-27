Трябва ли допълнителна охрана на "Безмер"? Бивш военен министър за американските самолети

Бившият министър на отбраната Николай Свинаров не вижда необходимост от допълнителни мерки за сигурност в авиобазата "Безмер", заради присъствието на американските военни самолети. Това стана ясно от участието му в сутрешния блок на БНТ. Според него американските военни би трябвало да осигурят сигурността. Той обаче заговори за нова стратегия за национална сигурност и критикува ограничения агентурен апарат на България на терен.

"България беше ползвана в иракския конфликт с българска агентура на място. Не съм сигурен, че ние в момента разполагаме с подобни възможности, а въпнросът за тероризма е изключително важен, защото в подобен двор, който някои определят като разграден, не мога да се изкажа за дейността на нашите служби. Ние трябва да се притесняваме повече от вътрешен тероризъм, които много рядко намират своята неутрализация и своята разкриваемост", смята още Свинаров.

Правилно ли е решението за американските самолети?

Николай Свинаров смята решението на правителството на Румен Радев за разполагане на американските военни самолети в "Безмер" за правилно.

Той обаче заяви, че не е фен на сегашното управлеание, но си задава въпроса кой е трябвало да бъде на власт, за да вземе различно решение от това, което вече е взето.

Според него Иран е далеч от демократичните ценности, но според него решението не е във военни действия, но очевидно управляващите в САЩ и Израел разсъждават като него. ОЩЕ: Можем да ги откажем, но цената ще е голяма: Бивш военен министър за американските самолети