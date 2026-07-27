Протестите в Безмер са дирижирани отвън: Бивш военен министър обяви, че България вероятно не би могла да свали враждебен дрон

Спорно е дали България може сама да охранява небето си. По отношение на охраната на нашето въздушно пространство България изпитва огромни затруднения да я изпълнява със самолетите Миг-29. Наскоро трябваше да вдигнем дежурната двойка самолети и ние вдигнахме само единия самолет, което значи, че сме имали само един подготвен, което е голям проблем и трябва да се замислим. Това коментира Тодор Тагарев, бивш министър на отбраната.

"Защо след толкова Ф-16, самолети получени, пилоти обучени, а ние все още нямаме двойка Ф-16, които могат да застъпят на дежурство и все още не са застъпвали на дежурство", попита той.

"Румъния взе "щайгите", които не искахме, и сега с тях сваля дронове"

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Тагарев коментира ситуацията, при която за 3 дни Румъния свали 3 руски дрона над нейна територия. "За Миг-29 аз имам много сериозни съмнения, че може да свали дрон "Шахед"", заяви Тагарев.

"Нашите способности са много ограничени. И вместо ние да вървим в посока развиване на новата техника и новите самолети и да придобиваме други системи за противовъздушна отбрана и антидронна защита и евентуална противоракетна отбрана в бъдеще, ние залагаме на старото", допълни той.

Тагарев обаче е скептичен, че сега и да поискаме, бихме могли да вземем по-нови самолети, защото румънците са изкупили голяма част от тях, докато ние не сме искали летателни машини втора ръка. "Този подход се критикуваше с "щайги", а румънците го направиха. Точно с тези самолети те свалят дронове. Останалите заминаха за Украйна. Всички наши съюзници, които имат излизащи от употреба самолети от това поколение, ги изпращат за Украйна за момента, така че аз не виждам такъв вариант", заяви Тагарев.

"САЩ са ни съюзник и трябва да откликваме"

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"САЩ са наш основен съюзник и разчитаме за нашата сигурност на НАТО, затова е важно да поддържаме принципни отношения. Когато този наш съюзник има нужда да ползва наша инфраструктура за операции от негов интерес, би било добре ние да откликнем по възможно най-добрия начин". Така бившият министър коментира казуса с одобреното искане на Вашингтон за разполагане на самолети-цистерни в авиобаза "Безмер".

"Това е принципният въпрос. Тук обаче г-н Радев в предизборния период вся известна доза страх в нашето население, обвинявайки предните правителства за това, че са разрешили разполагането на тези самолети на летище София. Самият той заяви, че ето сега, ние ще изтъргуваме тези отношения", допълни Тагарев.

Той заяви, че действително разполагането на самолетите на летище София не е било най-добрия вариант.

При въпроса има ли риск от атентат, той заяви, че летище София е много натоварено и дори да няма провокации от страна на Иран или негови проксита, това повишава риска, затова е по-добре тези самолети да са на други места.

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"Потенциални рискове, ако има, те не са от чисто военна точка", заяви Тагарев. Той напомни, че досега изстреляните ракети от Иран в посока Кипър са били свалени и срещу тях се противодейства достатъчно добре от страна на съюзните средства.

"България може да не разполага с противоракетна отбрана, но като част от системата на НАТО, можем да бъдем защитени", заключи той.

По отношение на евентуалните терористични актове, той обясни, че просто нашите системи за сигурност трябва да са по-бдителни.

Протестите в Безмер - инициирани отвън

На въпрос основателни ли са опасенията на хората около Безмер, той отговори, че тези протести са инициирани отвън. "Те са политически мотивирани от хора, които не са от местните общности, от хора, които може би не са от България. Защото това - противопоставянето на България и САЩ, не играе за българския интерес, играе за руския интерес", добави той.

По отношение на нотата на Иран, той заяви, че това е нормална дипломатическа реакция и ход от страна на Иран. "Ние трябва да знаем, че Иран създава много проблеми със сигурността в Близкия изток и това засяга и нас. Да не забравяме атентата в Сарафово, за който нашите власти не споменаваха. Чужди служби казаха, че това е атентат на "Хизбула". "Хизбула" е едно от прокситата на Иран в Близкия изток", допълни Тагарев.