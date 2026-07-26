Димитър Стоянов успокоява: България е под чадъра на противоракетната отбрана на НАТО

Министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви, че лично би подкрепил Илияна Йотова на изборите за президент наесен, въпреки че окончателното решение кого ще подкрепи „Прогресивна България“ предстои да бъде взето от колективните органи на партията. В предаването „Защо?“ по bTV Стоянов посочи, че е работил с Йотова девет години и я определя като „отличен представител и отличен политик“. „Категорично го заявявам, че бих гласувал за нея“, каза министърът. По думите му дори партийната позиция да е различна, всеки има право на лично мнение.

Американските самолети в Безмер

Основна тема в разговора беше разполагането на американски военни самолети на авиобаза „Безмер“. Стоянов призна, че решението не е било лесно, защото поражда страхове в обществото, но подчерта, че България изпълнява ангажиментите си по споразумението със Съединените щати.

Още: Асен Василев: Всеки българин ще плати по 400 евро заради Бюджет 2026

Министърът отправи критики към опозицията, която според него е избягала от дебата в парламента, въпреки че години наред е защитавала евроатлантическата ориентация на страната. Той припомни, че споразумението за съвместно използване на военни съоръжения е подписано през 2006 г., а през 2016 г., при правителство на ГЕРБ, е удължено безсрочно.

Стоянов призна, че разполагането на военни самолети носи рискове за сигурността, но подчерта, че държавата и съюзниците предприемат всички необходими мерки за тяхното ограничаване.

Има ли опасност Иран да изстреля ракета към България?

По повод предупреждението на Иран, че ще държи отговорни държавите, които подпомагат САЩ, министърът беше попитан дали е възможна ракетна атака срещу България. „Всичко е възможно, но първото, което е България е под така да се кажа чадъра на противоракетната отбрана на НАТО. И то хваща цялата територия на България. Освен това, има разположени сили и средства в съседна Турция. Освен това, има сили и средства разположени в Средиземно море, които са доказали своята ефективност. Така че аз не се притеснявам от това, че Иран би изстрелял някоя ракета“, заяви Стоянов.

Още: "Дава шанс на преговорите": Тръмп прекрати ударите срещу Иран, Техеран също спря атаките

Министърът подчерта, че ако Иран все пак атакува България, това би означавало задействане на член 5 от Северноатлантическия договор. „Не се притеснявам, че Иран би изстрелял някоя ракета. Ако това се случи, автоматично ще поискаме консултации и ще бъде задействан член 5. Не го очаквам и смятам, че сме предприели достатъчно адекватни мерки, за да не се случи“, заяви Стоянов.

По думите му рискът от терористичен акт също е по-нисък, след като самолетите ще бъдат разположени на силно охраняваната авиобаза „Безмер“, а не на гражданското летище в София. Министърът уточни, че американските самолети все още не са пристигнали, но се очаква това да стане през следващата седмица.

Още: Има риск от активиране на "спящи клетки" в България заради US самолетите: Бивш военен министър с критики към властта

В интервюто Стоянов коментира и темата за т.нар. „Коалиция на желаещите“ за Украйна. Според него България никога не е вземала официално решение да бъде част от тази инициатива. „Няма нито решение на Министерския съвет, нито на който и да е друг орган. България не трябва да участва фиктивно в една коалиция, а да има силен глас и да го изразява там, където трябва“, заяви министърът.

Още: Американски самолети-цистерни идват в авиобаза "Безмер": Комисия в парламента одобри предложението на Радев