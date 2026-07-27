"Едва 51 българи получават истинска пенсия от втория си стълб": Искане задължителните частни пенсионни фондове да бъдат премахнати

Не залагайте на хазарт старините ни! Настояваме за премахване на задължителния характер на осигуряването в частни пенсионни фондове (УПФ) и забрана на рисковото инвестиране на парите за пенсии на фондови пазари без изричното съгласие на осигурените лица.

Това искат в специална петиция от националната инициатива "Не залагайте на хазарт старините ни!", която миналия месец беше обявена от председателя на НС на БСП Крум Зарков и председателя на инициативния комитет Ваня Григорова.

"Едва 51 човека получават истинска пенсия от втория си стълб. 51 човека всичко на всичко в България, след почти 25 години съществуване на частните пенсионни фондове! И не, няма наследяване при тях. Пълно наследяване има само, ако УМРЕТЕ, преди да се пенсионирате. Срещу това обаче, 3 млрд. лв. или грубо около 1,5 млрд. евро се източват от НОИ към частни пенсионни дружества. А вие губите част от държавната си пенсия. Сега около 10%, след няколко години ще губите 25%", написа по този повод самата Григорова.

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"За да не взимаме милиарди държавен дълг, който ние ще изплащаме. За да не губите пенсията си от НОИ. За да спрете да храните едни висши мениджъри и акционери в УПФ. Включете се в нашата подписка "Не залагайте на хазарт старините ни!". Правителството обяснява как пари няма, но някак темата за едни милиарди, които силом се взимат от хазната и от осигурените лица, остава извън дебатите по бюджета. Обясненията (напълно резонни към момента), че пари няма, за следващия бюджет няма да важат", добави още тя.

3 проблема в настоящото положение

Според инициативата настоящото положение има 3 основни проблема - хората носят целия риск, НОИ пенсията им намалява и всъщност са без реален избор.

"При загуби на финансовите пазари единствено вие губите. Фондовете получават таксите си независимо от резултата. Гаранцията покрива само брутните вноски. За да финансирате частния фонд, НОИ получава по-малко и изплаща редуцирана пенсия. До 2060 г. редукцията достига 25.3% - независимо от резултата на УПФ. Участието е задължително. От 2027 г. ако не изберете подфонд, системата автоматично ви разпределя в рисков инвестиционен портфейл без ваше съгласие", смятат от инициативата.

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Според противниците на статуквото 5% от осигурителния доход на българите отива в частен универсален пенсионен фонд, средствата се инвестират на финансовите пазари, което означава, че рискът е изцяло за хората, а средно натрупаните средства са едва 6499 лв. на осигурено лице.

Григорова смята, че пенсионното осигуряване в НОИ води до по-висока пенсия и по-голямо унаследяване на средствата от близките в случай на смърт. "Призовавам всеки български гражданин да направи сам своята сметка, за да не я правят други вместо нас", заключи Ваня Григорова.