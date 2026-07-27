След украинските удари: Празни рафтове и рекордни цени в Крим (ВИДЕО)

Украинските удари по Крим, които сериозно затрудниха логистиката към полуострова, доведоха до рязък скок в цените на основни хранителни продукти. Стоки, които допреди година са били по-евтини от тези в други руски региони, вече се продават на значително по-високи цени. Това показва проверка на Telegram канала "Агенцията", която сравнява цените в две от най-популярните търговски вериги - "Пятерочка" и "Пуд", както и данните на Росстат.

Ситуацията се усложнява допълнително от продължителните прекъсвания на електрозахранването и водоснабдяването в редица населени места на полуострова. В социалните мрежи жители и местни предприемачи публикуват множество призиви за помощ, докато властите твърдят, че ситуацията е овладяна, а руските държавни медии почти не отразяват проблема. Още: Първата фаза вече е в ход: Украински военен обяви, че контраофанзивата за деокупацията на Крим е започнала

Най-сериозно поскъпване се наблюдава при млечните продукти. Най-евтиният кефир в магазините "Пуд" струва 150 рубли за литър - със 167% повече в сравнение с Краснодарския край, където цената е 56 рубли. Белият хляб е над два пъти по-скъп - 58 рубли срещу 23 рубли (+131%), яйцата струват 94,5 рубли за дузина срещу 38 рубли (+149%), а значително по-високи са и цените на подправките (+127% за смлян червен пипер), портокалите (+120%), макароните (+119%) и граха (+102%).

Осезаемо по-скъпи в Крим са още елдата (+88%), брашното (+85%), чаят (+83%), пилешките бутчета (+83%), оризът (+80%), маргаринът (+75%), изварата (+74%), киселото мляко (+67%), солта (+60%) и слънчогледовото олио (+57%).

От всички сравнявани продукти само шест са по-евтини в Крим, отколкото в Краснодарския край. Най-голяма е разликата при морковите, които са с 40% по-евтини, следвани от картофите (-30%), лука (-25%) и краставиците (-9%).

Крым островок. Цены улет. Такие видео рвут вату на британский флаг 🤪😁🫣 pic.twitter.com/t4R2yuz6yk — ⭐️Oles Filonenko⭐️ (@FilonenkoOles) July 14, 2026

Данните на Росстат показват колко рязко се е променила ситуацията само за година. През юли 2025 г. цената на хляба в Крим е била средно с 32% по-ниска от тази в централна Русия, яйцата и елдата са били с 25% по-евтини, а оризът - с 13%.

Освен високите цени, полуостровът е изправен и пред недостиг на стоки. В социалните мрежи бяха разпространени снимки и видеоклипове от хранителни магазини, на които се виждат празни рафтове. Още: Ден и нощ, 24/7: Как украинските сили "излизат на лов" за руски кораби и обръщат хода на войната (ВИДЕО)

Подобни проблеми се наблюдават и в други окупирани от Русия украински територии.