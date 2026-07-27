Кабинетът "Радев":

След украинските удари: Празни рафтове и рекордни цени в Крим (ВИДЕО)

27 юли 2026, 8:19 часа 559 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images/Guliver
След украинските удари: Празни рафтове и рекордни цени в Крим (ВИДЕО)

Украинските удари по Крим, които сериозно затрудниха логистиката към полуострова, доведоха до рязък скок в цените на основни хранителни продукти. Стоки, които допреди година са били по-евтини от тези в други руски региони, вече се продават на значително по-високи цени. Това показва проверка на Telegram канала "Агенцията", която сравнява цените в две от най-популярните търговски вериги - "Пятерочка" и "Пуд", както и данните на Росстат.

Ситуацията се усложнява допълнително от продължителните прекъсвания на електрозахранването и водоснабдяването в редица населени места на полуострова. В социалните мрежи жители и местни предприемачи публикуват множество призиви за помощ, докато властите твърдят, че ситуацията е овладяна, а руските държавни медии почти не отразяват проблема. Още: Първата фаза вече е в ход: Украински военен обяви, че контраофанзивата за деокупацията на Крим е започнала

Най-сериозно поскъпване се наблюдава при млечните продукти. Най-евтиният кефир в магазините "Пуд" струва 150 рубли за литър - със 167% повече в сравнение с Краснодарския край, където цената е 56 рубли. Белият хляб е над два пъти по-скъп - 58 рубли срещу 23 рубли (+131%), яйцата струват 94,5 рубли за дузина срещу 38 рубли (+149%), а значително по-високи са и цените на подправките (+127% за смлян червен пипер), портокалите (+120%), макароните (+119%) и граха (+102%).

Осезаемо по-скъпи в Крим са още елдата (+88%), брашното (+85%), чаят (+83%), пилешките бутчета (+83%), оризът (+80%), маргаринът (+75%), изварата (+74%), киселото мляко (+67%), солта (+60%) и слънчогледовото олио (+57%).

От всички сравнявани продукти само шест са по-евтини в Крим, отколкото в Краснодарския край. Най-голяма е разликата при морковите, които са с 40% по-евтини, следвани от картофите (-30%), лука (-25%) и краставиците (-9%).

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Данните на Росстат показват колко рязко се е променила ситуацията само за година. През юли 2025 г. цената на хляба в Крим е била средно с 32% по-ниска от тази в централна Русия, яйцата и елдата са били с 25% по-евтини, а оризът - с 13%.

Освен високите цени, полуостровът е изправен и пред недостиг на стоки. В социалните мрежи бяха разпространени снимки и видеоклипове от хранителни магазини, на които се виждат празни рафтове. Още: Ден и нощ, 24/7: Как украинските сили "излизат на лов" за руски кораби и обръщат хода на войната (ВИДЕО)

Подобни проблеми се наблюдават и в други окупирани от Русия украински територии.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
руска икономика Крим война Украйна
Ивайло Анев
Ивайло Анев Редактор
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес