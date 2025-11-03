Войната в Украйна:

"Температури, водещи до пускане на парното": Николай Василковски с прогноза за първите седмици на ноември

Слагаме край на сиромашкото лято. В следващите дни ще сме около температурите, които водят до пускане на парното. Очаква ни по-хладно време с предпоставки за сутрешни мъгли и слани. Някоя от сутрините ще стържем скреж от прозорците на колите. Преминава студен атмосферен фронт – очакват се валежи. В петък (7 моември) пак ще има едно смущение. Тази прогноза за времето направи синоптикът на Нова телевизия Николай Василковски.

Динамична обстановка се очаква и в периода 10-13 ноември. Ще е облачно с валежи от дъжд. Дневните температури ще се запазят в диапазона 10-15 градуса. Все пак синоптикът направи уточнение, че това е ранна прогноза и се допускат промени.

"Ако все пак тази прогноза се запази, около средата на месеца (14-17 ноември) вероятността за валежи ще е малка. Ще се затопли и термометрите ще се колебаят до около 22-23 градуса", заяви Василковски.

На този етап втората половина на ноември би трябвало да е с повече слънчеви и сравнително малко дъждовни дни. Температурите до края на месеца, а и в началото на декември ще са по-често над обичайните нива.

Времето днес

В понеделник преди обяд ще преобладава слънчево време, но на места в Дунавската равнина ще се задържи мъгливо. Следобед от запад ще започне увеличение на облачността и през нощта срещу вторник на места в Западна България ще има и валежи от дъжд. Ще остане почти тихо. Максималните температури ще са между 17 и 22 градуса, в София - около 19 градуса.

