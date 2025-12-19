Бунт срещу ограничения достъп до имотния регистър: "Удобна мъгла, в която далаверите няма да се виждат"

Тихомълком ни отнемат достъпа до имотния регистър и всички мълчат. Такъв упрек отправи специалистът по недвижими имоти с 18-годишен опит Миролюб Ангьозов по повод приетото ограничаване на издаването на незаверени преписи и препис-извлечения от вписани в имотния регистър актове, което ще влезе в сила от 15 януари 2026 г.

Той заявява в своя публикация, че под благовидния предлог "защита на личните данни" всъщност и брокери, и журналисти ще останат "без архив, без проследимост, без контекст" и няма да има "нито разследвания, нито прозрачност".

"Това не е реформа в интерес на гражданите. Това е добре опакована манипулация", категоричен е имотният експерт.

"Удобна мъгла за далаверите"

"Под формата на "грижа" и "защита" реално се затруднява проверката на сделки и собственост, връща се административният хаос, ограничава се публичният контрол и се създава удобна мъгла, в която далаверите просто няма да се виждат", смята Ангьозов.

По думите му и сега имотни злоупотреби не стават "случайно", за това съдействат "хора с власт" - кметове, нотариуси, адвокати.

Източник: Facebook/Mirolub Angiozov

"И точно техният достъп и позиции остават непокътнати. Ограниченията важат за всички останали – за гражданите, купувачите, брокерите и журналистите", пише гневно експертът.

Спорните промени

В края на ноември Министерският съвет прие постановление за изменение и допълнение на Правилника за вписванията, като това предвижда ограничаване на издаването на незаверени преписи и препис-извлечения от вписани в имотния регистър актове. На практика това означава, че достъпът до регистъра ще бъде лимитиран.

Правителството излезе с аргумента, че така се осигурява "баланс между правото на достъп до информация относно недвижим имот при наличие на правен интерес, от една страна, и защита на собствеността на физическите и юридическите лица, от друга". От кабинета "Желязков" подчертаха, че такъв бил моделът във Франция, Италия и Испания.

Предвижда се всякакъв вид преписи от вписани актове да могат да бъдат издавани само на лица, които имат пряко касателство с конкретната сделка или имотен въпрос.

Още с представянето на идеята по-рано през годината адвокати, журналисти и активисти скочиха срещу предлаганите промени, защото според тях така ще се възпрепятстват проверки за корупция при имотни сделки.

Според закона със свободен достъп до всякакъв вид преписи от имотния регистър, воден от Агенцията по вписванията (АВ), ще се ползват страните, техните преки и непреки правоприемници и праводатели, техните представители по закон или по упълномощаване; нотариуси и техни служители; адвокати, младши адвокати и адвокатски сътрудници, вписани в регистъра на съответната адвокатска колегия; частни съдебни изпълнители и техни служители; органите на съда, прокуратурата и следствието; други органи и лица в предвидените от закон или този правилник случаи.