Социалното напрежение кипи: КНСБ подготвя масови протести заради бюджета

19 декември 2025, 09:40 часа 614 прочитания 0 коментара
КНСБ изрази разочарование и подготвя протест срещу "безотговорното решение на Народното събрание да не приеме законите за държавния бюджет, бюджета на ДОО и бюджета на НЗОК за 2026 г.". От синдиката заявяват готовност да организират и проведат национални, браншови и регионални протести.

Аргументи и искания

"Вместо стабилна макроикономическа и бюджетна рамка, гарантираща ръст на доходите, издръжката и инвестициите, законодателната власт избра пътя на политическото безсилие, приемайки удължителен закон на Бюджет 2025, който ще се прилага най-малко три месеца, с възможност за достигане до първото полугодие на 2026 г.", се казва в становището им. И добавят, че това решение не е просто техническа процедура. Това е директно посегателство върху жизнения стандарт на стотици хиляди работещи българи в обществения сектор – средно и висше образование, здравеопазване, държавно управление, земеделие, околна среда, сухопътен и железопътен транспорт, култура, отбрана и сигурност, пощенски услуги и др.".

От там категорично заявяват, че замразяването на заплатите е недопустимо.

"С отхвърлянето на Бюджет 2026 се анулират планираните увеличения на доходите в обществения сектор с една обща, хоризонтална политика от 10%. Предвидените 1 млрд. евро в проекта на ЗДБРБ за 2026 г. за ръст на работните заплати на близо 600 000 работещи (470 000 в обществения сектор и 126 000 в държавните и общински предприятия) вече ги няма, което ще натовари както тях, така и техните семейства.

Вместо това „удължителният закон“ предвижда индексация на доходите в размер на натрупаната годишна инфлация за 2025 г., която КНСБ настоява да се изчисли чрез „индекса на потребителските цени“. Това ще позволи ръстът на доходите да достигне поне 5%. В противен случай, който и друг индикатор да се ползва, ръстът на заплатите няма да бъде дори толкова.

Важно е да кажем, че както и да се измерва тази инфлация, увеличението ще бъде крайно недостатъчно, независимо дали ще бъде 3,7% или 5,2%. В условията на непрестанно растящи цени на стоки от първа необходимост и високи комунални разходи през зимните месеци това решение обрича хиляди семейства на енергийна и потребителска бедност".

Според организацията липсата на нов бюджет поставя в риск функционирането на стратегически отрасли.

"Напрежението в транспорта, здравеопазването, образованието, държавното управление, социалните услуги, културата, ВиК сектора, земеделието и пощите вече е в критична точка. Липсата на средства за адекватно възнаграждение на труда ще доведе до масови напускания на специалисти и колапс на публичните услуги", добавят от КНСБ и подчертват, че освен всичко до тук се създава и риск за икономическата стабилност в условията на въвеждане на еврото.

"В момент, когато страната ни е на финалната права към членство в еврозоната, липсата на бюджетна предвидимост и социално напрежение изпращат пагубен сигнал към международните партньори и подкопават икономическата стабилност. Социалният мир не може да бъде жертван в името на политически игри", заявяват от КНСБ.

В заключение КС на КНСБ предупреждава, че социалното напрежение през следващите месеци ще се засили. Синдикатът заявява пълна готовност да организира и поведе национални, браншови и регионални протести, както и стачни действия в предприятия, с цел защита на правата и доходите на българските граждани.

"Няма да допуснем сметката за политическата нестабилност да бъде платена от българския работник за пореден път", предупреждават синдикатите.

Виолета Иванова
