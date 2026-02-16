Трагедията “Петрохан – Околчица“ - къде сбъркаха медиите: Говори Весислава Антонова (ВИДЕО)

Трагедията “Петрохан – Околчица“ в медиите – не къде сбъркахме, а колко пъти сбъркахме и как? Бяхме ли на страната на жертвите, на страната на близките им, на страната на хората? На тези въпроси в предаването Студио Actualno отговори Весислава Антонова, медиен експерт, дългогодишен журналист, преподавател в УНСС и член на Комисията по журналистическа етика. Комисията, по повод медийното отразяване на трагедията, излезе със становище, в което призовава журналистите да спазват етичните професионални стандарти: “Комисията се почувства задължена да излезе с подобно становище, тъй като в новините зачестиха страшно много информации с източници, които не могат да бъдат назовани, нека така да го кажем. С източник, който не е ясен.

Версии, които не почиват на факти

Нашето становище казва едно-единствено нещо, което е ключово, важно и няма никакви две, три или други гледни точки към него. Това, което се опитахме да кажем е, че не бива да се развиват, налагат и пробутват версии на хората, когато това не почива на факти.

Още: Ужасът “Петрохан”, службите, лъжите: Говорят Александър и Петър Таневи (ВИДЕО)

А ние бяхме свидетели на много такива версии, които на всичкото отгоре прераснаха и в опит за водене на политически кампании. А в основата на всичко това стои една човешка трагедия, която е особено голяма като размер, заради 15-годишното дете в нея.

Когато там има и дете, това трябва да ни накара да изострим още повече рецепторите си и вниманието си, защото децата се ползват с особена защита не само според българското законодателство и етичния кодекс, а изобщо, според международните етични стандарти.

Снимка Стопкадър

Като че ли започнахме да си сменяме ролите. Журналистите отидоха в следствието и прокуратурата, следствието и прокуратурата, не знам, тях може би изобщо ги няма. Допуснаха и те да говорят с недомлъвки.

Във всяка една сфера, не само в журналистическата, но и в съдебната, в лекарската професия, навсякъде, във всеки сектор има етични стандарти. И всеки един от тези сектори погазва неговите собствени вътре.

Още: "Калушев е бил сътрудник": Сянката на ДАНС и ДС над трагедията "Петрохан" (ВИДЕО)

Колективно погазване на стандарти

И така стигнахме до това колективно погазване на стандартите.

Знам защо много хора, че дори и колеги, понякога се ядостват, казват: “Ами те, журналистите са си на мястото, задават въпроси.“ Разбира се, че има много журналисти, които са си на мястото и задават въпроси.

И няма неудобни въпроси. Но това, което също ми се иска да кажем е, че самите ние като професионалисти трябва да знаем как да пазим своите събеседници. Как да бъдем и човеци, и професионалисти към тях.“

Още: Самоубийство? Разследващ журналист отхвърли тази теза за случая Петрохан - Околчица

Медийният експерт коментира и случая, когато журналист от голяма национална телевизия поиска от майката на една от жертвите да покаже личната си карта в ефир.

Още: Васил Терзиев се срещал 9-10 пъти с жертвите от "Петрохан", сами му поискали пари

Още – във видеоматериала.