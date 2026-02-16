Времето утре - 17 февруари 2026 г.

На 17 февруари 2026 г. минималните температури ще бъдат между 0° и 5°, в София – около 2°, съобщи Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ). Атмосферното налягане е значително по-ниско от средното за месеца. Ще продължи да се понижава, а утре след обяд ще започне да се повишава, показва прогнозата за времето на НИМХ.

Циклон

Под влияние на дълбок средиземноморски циклон, времето ще е облачно с повсеместни, на места значителни валежи от дъжд, в северозападните райони и по високите полета в Западна България и от сняг. Ще духа умерен, в Североизточна България и силен вятър от изток-североизток, в Южна – от изток-югоизток. Привечер вятърът ще започне да се ориентира от северозапад и да се усилва, с него ще нахлува студен въздух. Максималните температури ще са от 2°-3° в северозападните райони до 10°-12° в югоизточните, в София – около 5°.

Сряда

През нощта срещу сряда валежите ще продължат. В Северна и Западна България ще вали сняг и ще се образува снежна покривка. По Черноморието ще бъде облачно, на много места с валежи от дъжд, които ще продължат и през нощта срещу сряда. Максималните температури ще бъдат 6°-10°. Температурата на морската вода е 5°-7°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. В планините ще бъде облачно със снеговалежи. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 2°, на 2000 метра – около минус 2°.

